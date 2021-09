REAKCIE Poverenie Štefana Hamrana riadením polície je neštandardné: SaS to rešpektuje

BRATISLAVA - Kandidát na policajného prezidenta nemôže byť úzko špecializovaný ako Štefan Hamran, ktorého minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) poveril riadením polície. Na tlačovej konferencii to uviedla nezaradená poslankyňa parlamentu Denisa Saková.

Policajným prezidentom by podľa Sakovej mal byť človek, ktorý má prirodzený rešpekt a nepotrebuje si ho budovať svojím neprístupným správaním. Mal by tiež mať širokospektrálne skúsenosti v práci polície, pretože Policajný zbor je rôznorodý a úlohy, ktoré plní, sú veľké. "Hamran sa za svoju profesionálnu kariéru venoval zásahovému komandu. Očakávala by som, že policajný prezident prejde jednotlivými útvarmi Policajného zboru, aby poznal činnosti, ktoré vykonávajú, a rozumel tým ľuďom," tvrdí Saková. Podotkla, že s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským riešili viaceré sťažnosti na Hamrana od zásahového tímu.

Pripomenula, že Hamran kandidoval za policajného prezidenta spolu s odstupujúcim šéfom polície Petrom Kovaříkom. Hamran vtedy nezískal ani hlasy koalície a neposunul sa tak do ďalšieho kola, aby ho mohol minister vymenovať.

Mikulec reagoval, že počas svojho pôsobenia na ministerstve rieši množstvo sťažností od policajtov aj hasičov. "Je to asi prirodzené, že nikdy nevyhoviete všetkým a ľudia sa sťažujú," poznamenal.

Miesto policajného prezidenta sa uvoľnilo po tom, ako sa funkcie vzdal k 15. septembru Kovařík. Mikulec vo štvrtok informoval, že dočasným policajným prezidentom bude Hamran. Do funkcie nastúpi 16. septembra. Riadne výberové konanie na nového policajného prezidenta má byť vyhlásené do 30 dní od zániku funkcie.

Poverenie Štefana Hamrana riadením polície je neštandardné

Štefan Hamran, ktorého minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) poveril riadením Policajného zboru, je neštandardný výber. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Peter Pčolinský (Sme rodina). Rozhodnutie ministra vnútra však akceptuje.

"Tento výber je dosť neštandardný v zmysle interných predpisov. Pri neprítomnosti policajného prezidenta by ho mal zastupovať jeden z viceprezidentov. Pán Hamran nie je viceprezident, ale je to rozhodnutie ministra vnútra," povedal Pčolinský.

Hamran kandidoval na policajného prezidenta spolu s Petrom Kovaříkom. Pčolinský vtedy za neho nehlasoval, pretože ho na vypočúvaní nepresvedčil. Na túto pozíciu by Pčolinský hľadal človeka so širokými manažérskymi a komunikačnými zručnosťami. "Hamran je človek, ktorý dlhé roky riadi, ľudovo povedané, kukláčov, čiže na tú funkciu sa treba pozerať komplexnejšie," podotkol Pčolinský.

SaS rešpektuje rozhodnutie Romana Mikulca poveriť vedením polície Štefana Hamrana

Koaličná strana SaS rešpektuje rozhodnutie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) vymenovať za dočasného policajného prezidenta Štefana Hamrana. Uviedol to hovorca strany Ondrej Šprlák.

"Štefan Hamran musí zastaviť vojnu v polícii. To je jediné, čo očakávam od nového dočasného policajného prezidenta. Jedine tak prinavrátime dôveru v políciu a orgány činné v trestnom konaní," komentoval na sociálnej sieti poslanec SaS Radovan Sloboda. Viackrát sa už podľa neho nesmie opakovať, že policajti zasahujú medzi sebou a mediálne sa dohadujú, kto má z nich pravdu.

