Pčolinský je týžden na slobode: Vo väzbe mu chýbali knihy, problém mal aj so stravou! Veci mu vydával mafián

archívne video

Vladimír Pčolinský týždeń po tom, ako sa dostal z väzby, prijal pozvanie televízie Joj, ktorá s ním urobila rozhovor. V ňom prezradil, koho vo väznici v Leopoldove videl, aj čo bolo preňho najhoršie. "Tým, že som bol v kolúznej väzbe, tak som bol odrezaný od okolitého sveta. Väzňov som pozoroval len cez okno," povedal Pčolinský. Vo väznici v Leopoldove videl aj odsúdeného Mariana Kočnera a v Justičnom paláci mu veci vydával mafián Juraj Ondrejčák. "Usmieval sa na mňa, predpokladám, že preto, lebo ma poznal," povedal Pčolinský.

Vladimír Pčolinský povedal, že vo väzbe bola najhoršia nuda. "Väzni si môžu požičať len dve knihy mesačne a keď čítate rýchlosťou 400-500 strán za deň, tak sa tie knihy pomerne rýchlo minú. Ale po nejakom čase majú väzni možnosť, aby im rodina posielala balíky," povedal s tým, že mu knihy posielala rodina, ale aj sprostredkoval mu ich aj kaplán.

Ďalším problémom, na ktorý Pčolinský vo väzbe narazil, bolo jedlo. Je totiž diabetik. "Raz za týždeň som si mohol nakúpiť jedlo v bufete, ale ani to nebolo bohviečo, ani zdravé," opísal. Napriek tomu sa mu ale hodnoty podarilo udržať a dokonca schudol šesť kilogramov.

Na svoje zadržanie poznamenal, že ak by dostal predvolanie, prišiel by a zadržať by ho mohli aj bez toho divadla. S vyšetrovacím spisom sa zoznamoval len pred dvoma týždňami, kde sa dozvedel, že NAKA tak postupovala preto, lebo mal početnú ochranku. Navyše, pri zásahu mal v byte maloleté dieťa. "Nemuseli takto postupovať. Ochranke som zakázal zasiahnuť," vysvetlil.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Exšéf SIS na margo svojho obvinenia poznamenal, že celá táto kauza sa dotýka spravodajského rozpracovania určitej osoby a obsahuje množstvo utajovaných skutočností. Pčolinský špecifikoval, že sú obsiahnuté v utajenej prílohe vyšetrovacieho spisu. Nahliadnuť sa do nej dá v utajenom režime.

"Ak by to urobil tak by zistil, že skutok sa tak nemohol stať ani v čase, ani čo sa týka skutkovej klasifikácie," spresnil a potvrdil, že to bol Zoroslav Kollár a rozpracovaný bol výlučne na jeho podnet. "Tým, že to je medializované, áno, môžem povedať, že to bol Zoroslav Kollár," povedal Pčolinský. Zároveň dodal, že na Slovensku panuje otvorená vojna bezpečnostných zložiek. Obvinenia aj naďalej odmieta. "Boris Beňa v tomto zohral kľúčovú úlohu, je jediný, kto videl nejaké peniaze a on ich aj opísal. Polovicu z peňazí mi mal dať. Keď ho vypočúvali, tak to trikrát takto opísal. Zároveň povedal, že všetko ľutuje a tieto peniaze z trestnej činnosti môže vydať. Keď ich však doniesol, tak jeho výpovede nesedeli," povedal Pčolinský.