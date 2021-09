Matematik Kollár varuje: Rýchlosť nástupu tmavej farby automatu bude pre mnohých šokujúca

Od pondelka budeme mať na Slovensku už desať červených okresov, kde nezaočkovaní pocítia veľké sprísnenie podmienok. Na mape COVID automatu jasne vidieť, ako sa situácia na Slovensku rapídne zhoršuje. Matematik Richard Kollár zosumarizoval najdôležitejšie informácie, ktoré dnes zazneli po rokovaní vlády.

Archívne VIDEO Minister školstva Branislav Gröhling po rokovaní vlády o výsledkoch testovania na koronavírus na školách

Stretnutie s Babišom a Kurzom pomohlo

Ako prvé spomenul tretiu, tzv. booster dávku pre tých, ktorí sú očkovaní mRNA vakcína. Ide o vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Ako uviedol, túto dávku by mali dostať aj pedagógovia, avšak, tí sú z väčšej časti očkovaní vektorovou vakcínou od AstraZenecy. Očkovania sa týka aj jeho druhý bod – vakcína pre deti od 5 do 11 rokov. Doteraz sa mohli očkovať deti nad 12 rokov.

Zdroj: Getty Images

„Očkovanie detí od 5 do 11 rokov povolené tretinovou dávkou Pfizer. Prvýkrát počas pandémie predbiehame ostatné krajiny v niektorom vakcinačnom kroku. Zjavne stretnutie včera s Kurzom a Babišom pomohlo. Ale najdôležitejšia informácia prišla z iného zdroja. Od ministra školstva. Zo 40 000 kloktacích PCR testov len 14 pozitívnych. V tejto správe je ukrytej extrémne veľa informácií. Takže postupne,“ upozornil Kollár. Ako vysvetlil, za vysokými číslami PCR testov v posledných dňoch nie sú deti, ktoré na školách absolvovali kloktacie testy, ale dospelí a iné deti.

Tri skupiny pozitívnych

Dodal, že je to síce dobré pre deti, ktoré tieto podstúpili, ale nie pre tých, ktoré sa rozhodli nekloktať. Totižto, z približne 75-tisíc testov za posledných 7 dní sa urobilo 35-tisíc mimo škôl, z ktorých pozitívnych bolo 1750. „T.j. kým pozitivita náhodne vybraného dieťaťa vo vzorke, ktorá kloktala je cca. tretina percenta (14/40000), pri PCR testovaní dospelých a detí v ohniskách (a z iných dôvodov) je to cca. 5 percent, t.j. 15-krát viac. Pri Ag testovaní je pozitivita cca. 1%, čo efektívne znamená, že cca. 3% testovaných Ag. by vyšli pozitívne na PCR teste,“ napísal Kollár, podľa ktorého tak máme tri skupiny. Z nich najmenšiu skupinu tvoria deti, ktoré v školách podstúpili kloktacie PCR testy – tých je 0,35 percenta.

Zdroj: Topky/Maarty

Následne, zhruba tri percentá tvoria tí, ktorí sú neočkovaní a neprekonali koronavírus, ale navštívili hromadné podujatia, pričom im vyšiel zväčša pozitívny antigénový test. Tretiu – najväčšiu skupinu (5 percent) tvorí selektívne vybraná skupina – ide o ľudí s príznakmi či kontaktom s už pozitívne testovanou osobou, prípadne tí, ktorí boli na hromadných podujatiach a navrátilci zo zahraničia, pričom boli pozitívne otestovaní PCR testom.

Rýchlosť nástupu bude šokujúca

„Z toho možno už urobiť celkom realistické odhady situácie u nás. Odhad 1% vo všeobecnej populácii je zrejme stále platný, predsa len na hromadné podujatia chodia tí odvážnejší, ktorí sú aj s väčšou pravdepodobnosťou infikovaní. Avšak náhodné deti sú infikované systematicky menej,“ upozornil Kollár s tým, že tak máme výborné dáta o aktuálnej situácii na Slovensku. V prípade, ak ich porovnáme s rovnakými dátami budúci týždeň, dostaneme odpoveď na otázku, aký potenciál na rast má jesenná tretia vlna koronavírusu. V prípade, ak by už mnoho detí prekonalo koronavírus, išlo by podľa Kollára o vynikajúcu správu.

„Najmä však tie najohrozenejšie z nich bude možné v princípe okamžite očkovať. A to je oveľa lepšia perspektíva, ako ešte včera. Vzhľadom na situáciu možno do dvoch týždňov očakávať aj 15% pozitivitu PCR testov (rast je cca. 50-70% týždenne), čo pri 10 000 testoch denne znamená incidenciu 190 na 100 000, a to sú len PCR testy. To je priemer bordová. Priemer. Rýchlosť nástupu tmavej (možno aj čiernej lokálne, je už od 250) bude pre mnohých šokujúca,“ upozornil Kollár na záver s tým, že treba rátať už čoskoro s veľmi tmavým automatom. „Hospitalizácie budú primerane stúpať, niekoľko stoviek hospitalizovaných bude možno už do týždňa. Takmer všetci budú neočkovaní, na mnohých miestach len oni a ony. Takže tu máme gamechanger,“ uzavrel.