MIMORIADNE Kolíkovci definitívne odchádzajú zo Za ľudí! Založili platformu a vstupujú do klubu SaS

Šéf SaS Richard Sulík sa už niekoľkokrát vyjadril, že ministerka spravodlivosti je u SaS-károv vítaná, dnes sa to potvrdilo. Kolíkovej frakcia odišla zo Za ľudí a vstúpila do poslaneckého klubu SaS. O tom, že by Kolíková a jej frakcia mohli odísť do SaS, hovoril cez víkend aj Boris Kollár. Problémom bude udržanie ministerských postov Remišovej a Kolíkovej. Sulík jasne žiada, aby Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti.

NAŽIVO Tlačová konferencia Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej a ďalších poslancov k aktuálnej politickej situácii

Aktualizované 9:28 Mária Kolíková bude jedným z troch zástupcov na koaličnej rade.

Aktualizované 9:25 Kolíková tvrdí, že nevie o tom, že by sa zo Za ľudí rozhodli odísť Juraj Šeliga a Jana Žitňanská. Svoj postup v rámci strany konzultovala Kolíková aj s Andrejom Kiskom. "Myslím si, že tento krok pre neho nie je žiadnym prekvapením," uviedol.

Aktualizované 9:19 Koaliční partneri boli o tejto situácii informovaní. Sulík uviedol, že sám to odkomunikoval so šéfom parlamentu Borisom Kollárom, premiérom Eduardom Hegerom, ale aj Veronikou Remišovou, s ktorou mal dlhší rozhovor na rozdiel od Kolíkovej.

Aktualizované 9:14 Kolíková sa snažila Remišovú kontaktovať telefonicky, mailom aj SMS-kami. "Napriek tomu, že som sa veľmi snažila, do tohto momentu sa mi s ňou nepodarilo spojiť. Naša komunikácia ostala na jednej mojej SMS-ke. Je mi to veľmi ľúto. Dúfam, že náš vzťah bude takto mimo strnay taký, ako má byť," uviedla Kolíková.

Aktualizované 9:13 Sulík dodáva, že ich zásadnou požiadavkou je, aby Kolíková zostala ministerkou, ale sami si nebudú nárokovať žiadne ďalšie posty, ktoré im vyplývajú z toho, že sa stávajú druhým najsilnejším koaličným klubom. "Napríklad post predsedu národnej rady," dodal. Chcú aj to, aby ostala ministerkou Veronika Remišová.

Aktualizované 9:12 Sulík nechce otvárať koaličnú zmluvu. "Našou zásadnou požiadavkou je, že Mária Kolíková zostane ministerkou spravodlivosti," dodal.

Aktualizované 9:10 "Nezhody v strane Za ľudí ohrozovali koalíciu ako celok," uviedol Sulík. Presunom šiestich poslancov Za ľudí do poslaneckého klubu SaS sa podľa Sulíka výrazne zvyšujú šance, že súčasná koalícia dokončí volebné obdobie.

Aktualizované 9:08 Kolíková hovorí, že naďalej budú podporovať vládu Eduarda Hegera a chcú si zachovať ministerstvo spravodlivosti. Klub SaS tak bude mať 19 členov a Kolíková verí, že bude cítiť jeho podporu pri reforme spravodlivosti.

Aktualizované 9:06 Kolíkovej frakcia odchádza zo Za ľudí

Mária Kolíková oznámila, že jej frakcia odchádza spolu s ďalšími členmi zo Za ľudí a zakladá platformu Za spravodlivé Slovensko. Do inej strany nevstupujú a ani ju nezakladajú, ale budú úzko spolupracovať so SaS. "Na úrovni parlamentu sa naša spolupráca prejaví vstupom do poslaneckého klubu SaS," povedala.

Aktualizované 9:05 "Pretrvávajúce napätie v strane Za ľudí škodí koalícii aj vláde," povedala. "Svoj príbeh v strane Za ľudí dnes končíme," hovorí ministerka.

Aktualizované 9:04 Začala sa tlačovka Sulíka a Kolíkovej. "Cítime zodpovednosť za koalíciu," uviedla na úvod s tým, že v koalícii chce byť ďalej a ďalej chce byť aj na rezorte spravodlivosti.

Aktualizované 8:45 Stranu zrejme opúšťa aj Vladimír Ledecký

"Ukradli mi dom. Vlastný. Stavali sme ho s priateľmi. Bol dobre rozostavaný, ešte nedokončený. Nový správca nás vyhodil. Všetkých. Mali sme iný názor ako ho dostavať a ako v ňom žiť. Znepríjemňoval nám systematicky náš pobyt, až sme odišli," metaforou na rozostavaný dom naráža na Remišovú. O tom, že ich zo strany chce vyhodiť, hovorila aj Mária Kolíková.

Aktualizované 8:35 Zo strany odchádza zakladajúca členka Vladimíra Marcinková

Dôvody odchodz opísala na sociálnej sieti Facebook. "Dnes, po niekoľkých mesiacoch úsilia o zachránu tejto strany a ďalšieho jej vývoja, tento boj vzdávam. Stranu uniesli ľudia, ktorých hodnoty sa od tých, na ktorých sme stranu zakladali, veľmi líšia. Preto vystupujem zo strany Za ľudí a z jej orgánov," uviedla.

Nastanú v koalícii zmeny?

O tom, že Kolíkova so svojou frakciou pravdepodobne odíde k Sulíkovi, hovoril už cez víkend šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár. Ak sa tak podľa neho stane, nie sú vylúčené zmeny v koalícii. "Myslím si, že Mária Kolíková s odídencami zo strany Za ľudí prejdú do strany SaS, a potom stratíme koaličného partnera," uviedol Kollár.

VIDEO Remišová tvrdí, že Kolíková rokuje o vytvorení piateho koaličného partnera: Považujem to za zradu hodnôt a členov Za ľudí

Zdôraznil, že koalícia nemôže mať jedného z partnerov, ktorý má dva až štyri hlasy. Podľa neho je možné, že potom by nastali zmeny v koalícii vrátane prerozdeľovania postov. O tom, že by Kolíková mohla prísť o svoj post, hovoril v rozhovore pre Denník N aj minister obrany Jaroslav Naď.

Ešte predtým sa však hovorilo o inej alternatíve. Po odchode člena predsedníctva Františka Majerského zo strany Remišová tvrdo zasiahla. Pozastavila výkon práva členom Kolíkovej frakcie, stratili tým akékoľvek rozhodovacie právomoci v rámci strany. Šéfke strany prekáža práve to, že Kolíková poza chrbát rokuje s inými stranami. Jednou z možností mal byť vznik piateho koaličného partnera. Pre Remišovú je to zrada.

"Sú to rokovania o tom, ako poškodiť strane, ako odísť zo strany, ale zároveň si zachovať funkcie, ktoré vďaka strane Za ľudí majú," povedala ešte minulý týždeň Remišová. "Považujeme to za zradu hodnôt strany, za zradu členov," dodala. Kolíková možnú „päťkoalíciu“ nepoprela, no frakcia zároveň vyjadrila podporu vláde a chce zotrvať v koalícii.

Poslanci Za ľudí by po prípadnom odchode nemali byť nezaradenými

Nebolo by vhodné, ak by sa poslanci z frakcie strany Za ľudí v prípade svojho odchodu z klubu stali nezaradenými poslancami, povedala v pondelok predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. K prípadným rokovaniam s členmi frakcie vyjadrovať nechcela, ale uznáva, že treba byť politickými realistami. "Určite by nebolo vhodné, aby koaliční poslanci boli zaradení medzi nezaradenými, to by bolo politicky amatérske," uviedla s tým, že sa zvažujú rôzne alternatívy.

VIDEO Sulík reaguje na otázku, či ministerka Mária Kolíková, spolu s niektorými ďalšími straníkmi vstúpia do strany SaS

Remišová nás chce vyhodiť

Členovia skupinky okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej hovoria, že predsedníčka strany Veronika Remišová ich chce zo strany vyhodiť a nemá záujem ďalej spolupracovať. "Návrh pozastaviť výkon práv členov frakcie je len ukončením procesu absolútneho ovládnutia strany samotnou predsedníčkou," povedal poslanec a podpredseda Za ľudí Vladimír Ledecký.

"Uvažujeme nad rôznymi možnosťami ako jednak nenarušiť stabilitu koalície v prebiehajúcom zápase o spravodlivé Slovensko a jednak naplniť program, ktorý sme vo voľbách ľuďom sľúbili," skonštatovala poslankyňa a členka predsedníctva Vladimíra Marcinková. Dodala, že v spolupráci s Remišovou je to v súčasnej situácii nemožné, "vzhľadom na to, že zo strany vylučuje všetkých, ktorí majú odlišný názor od toho jej".

Poslanec a člen predsedníctva Tomáš Lehotský hovorí, že odísť zo strany nie je jednoduché rozhodnutie. "Sme to práve my, ktorí sme momentálne zo strany vytláčaní, ktorí sme ju z nuly budovali. Nejde o status, ale o všetok ten čas, úsilie a ľudský kapitál, ktorý stále v členskej základni vnímame," povedal s tým, že strana Za ľudí sa "radikálne" mení a nove vedenie sa postupne odkláňa od hodnôt, na základe ktorých ju budoval Andrej Kiska. Členovia frakcie uviedli, že sa stretávajú so svojimi podporovateľmi v regiónoch, od ktorých cítia podporu.

Vládna kríza skončila, no tá v Za ľudí nie

Vnútrostranícke boje zožierajú stranu Za ľudí už niekoľko mesiacov. Po šoku z výsledkov volieb, držali roztrasené základy po odchode Kisku ešte ako tak pokope. Líderkou sa stala Remišová a najmenšia koaličná strana vystupovala spočiatku veľmi zmierlivo. Všetko sa zlomilo dovozom neregistrovanej ruskej vakcíny Sputnik V. Vládna kríza sa urovnala, no tá vnútri strany nie. Dnes je rozdelená na dve frakcie a rozpad je na dosah.