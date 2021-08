Pellegrini žiada, aby sa umožnila účasť verejnosti na oslavách Slovenského národného povstania

Zdroj: Topky - Maarty

BRATISLAVA - Verejnosť by mala mať prístup na oslavu výročia Slovenského národného povstania (SNP). Expremiér a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini preto vyzval vládu, Národnú radu (NR) SR, prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a organizátorov osláv, aby verejnosti vstup na oficiálnu časť podujatia v Banskej Bystrici umožnili. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii. Kritizuje zámer pustiť do Múzea SNP verejnosť až popoludní, keď sa skončí oficiálna časť osláv.