ŠTATISTIKA Rozdiel medzi slabo a silno zaočkovanými krajinami je priepastný! Jasná reč čísel

Za 22 dní v mesiaci júl sme mali na Slovensku 600 pozitívnych, čo vychádza na 28 prípadov denne. Za 22 dní mesiaca augusta máme pozitívnych už 1389 ľudí, v priemere teda na každý deň pripadá 63 prípadov. V priebehu jedného mesiaca sa počet nakazených delta mutáciou viac ako zdvojnásobil. Analytici z projektu Dáta bez pátosu však napriek tomu tvrdia, že čísla nakazených sú u nás veľmi nízke.

Prísna karanténa pre školákov

Štatisticky je veľmi malé číslo nakazených medzi deťmi do 15 rokov. Analytici však očakávajú, že počty infikovaných detí sa zmenia po otvorení škôl a príchode detí do interiérov, podobne ako vo Veľkej Británii a Nemecku. Poukazujú však na prísnu 14-dňovú karanténu, ktorú u nás bude musieť absolvovať celá trieda, stačí, ak budú mať čo i len jedného infikovaného. "Úspešné krajiny (UK, Švajčiarsko, Nemecko) izolujú LEN infikovaného a jeho súrodencov alebo len blízke okolie a na menej ako 14 dní (10 dní)," upozorňujú.

Ak u nás nepríde v tomto smere k zmene, budeme mať podľa nich veľmi pravdepodobne kvôli infikovaným deťom zatvorenú väčšinu tried v školách. "Izolácia spôsobí oneskorenie premorenia detí (čomu sa veľmi pravdepodobne nevyhneme) a budeme sa s deltou v školách boriť celý prvý polrok do konca januára," dodali.

Ako je to u starších ročníkov

Čísla tiež odhalili, že až 2/3 pozitívnych tvoria ľudia vo veku od 15 do 50 rokov. Ide o veľkú skupinu, ktorá predstavujú takmer 50 percent obyvateľstva. Je ich presne 2,7 milióna. "Sú mobilní, žijú aktívne, spoločensky, väčšina pracuje, boli na dovolenkách, aj v zahraničí," opísali ich analytici. Covid-19 navyše podľa nich relatívne dobre znášajú a predstavovali len 1/4 hospitalizovaných a len 3 percentá obetí v prvej a druhej vlne. Navyše je dnes polovica z nich zaočkovaná, čo bude mať zásadný vplyv oproti druhej vlne.

Starší ľudia od 50 do 75 rokov predstavujú 21 percent infikovaných. "Sú významne zaočkovaní - nad 60 percent a stále stúpajú ich počty. Je ich 1,6 milióna a predstavujú 30 percent obyvateľstva. Počty infikovaných sú prekvapivo nízke, čo asi súvisí s ich premorením z predchádzajúcej vlny," zhodnotili analytici. U tejto vekovej skupiny však nevedia dopad delta variantu odhadnúť. "Vysoká zaočkovanosť v kombinácii s vysokým premorením môže dosahovať 75-80 percentnú ochranu, čo sa blíži hodnotám, o ktorých bolo uvádzané, že sú cieľom pre "solídnu ochranu". Termínu kolektívna imunita sa vyhýbame (také neexistuje)," uviedli.

Skupina seniorov na 75 rokov predstavuje 3 percentá infikovaných. V porovnaní s inými krajinami Európy sú však na Slovensku veľmi slabo zaočkovaní. Vakcínu dostalo iba okolo 60 percent z nich a toto percento už veľmi nerastie. Je ich 333 tisíc a predstavujú 6 percent obyvateľstva. Počty infikovaných sú však v ich radoch mimoriadne nízke, čo podľa analytikov zrejme súvisí s ich premorením z predchádzajúcej vlny a s ich izoláciou.

Práve oni však predstavujú rizikovú skupinu a 130-tisíc neočkovaných môže aj vzhľadom na svoj zdravotný stav skončiť v nemocnici vo vysokom percente. "Tretina z hospitalizovaných v druhej vlne sa domov nevrátila, ale to by sa opakovať nemalo, lebo tých ohrozených druhá vlna bohužiaľ zmietla," pripomenuli.

Katastrofa v slabo zaočkovanom Gruzínsku

To, akú váhu má zaočkovanosť obyvateľstva počas delta vlny ukázali príklady zo zahraničia. Čísla hovoria pritom jasnou rečou. Ide aj o prípad 4-miliónového Gruzínska, ktoré nie je podľa analytikov ďaleko od Slovenska. So silnou delta vlnou zápasí už druhí mesiac a infikované majú už 4 percentá obyvateľstva.

Pre porovnanie, ak by sme to prepočítali na naše pomery, bolo by to 200-tisíc infikovaných ľudí za 60 dní. "Už dnes majú 1500 obetí v delta vlne a pri posune o 14 dní výpočet ukazuje, že im umierajú 2 percentá infikovaných. Ak im vlna po špičke dobehne, tak budú mať v delte 5 až 8-tisíc úmrtí. To by bolo u nás 6 až10-tisíc. Ale tomu sme sa určite vyhli," uviedli analytici.

Čo však treba pripomenúť je fakt, že zaočkovanosť v Gruzínsku aktuálne predstavuje 6 percent. Počas delta vlny to bolo pritom ešte menej, vakcínu tu malo od 2 do 3 percent obyvateľov.

Veľa očkovaných, málo obetí

Iná situácia je v Holandsku. Krajina, ktorá je 4-krát väčšia ako Gruzínsko má po delta vlne 125 obetí, teda 30-krát menej ako Gruzínsko. "Namiesto 2 percent je to 0,06 percenta. Tak to zatiaľ vychádza," uviedli analytici. A rozdiel? Holandsko nemá zaočkovaných 6 percent ako Gruzínsko, ale až 60 percent obyvateľstva.

Pre porovnanie, Island má zaočkovaných ešte viac, až 75 percent obyvateľov. V druhom mesiaci delta vlny však neregistruje ani jedinú obeť.