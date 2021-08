Predpoveď počasia na budúci týždeň: Na letné horúčavy zabudnite

Od západu bude cez naše územie postupovať studený front spojený s plytkou tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať cez Poľsko ďalej na východ.

Predpoveď počasia na pondelok

NOC:

Bude oblačno až zamračené, od západu na viacerých miestach dážď alebo prehánky, lokálne búrky - aj intenzívne. Na východe spočiatku miestami zmenšená oblačnosť a tam zrážky ojedinele.

Najnižšia nočná teplota vystúpi na 18 až 13 stupňov, v údoliach ojedinele chladnejšie. Bude bezvetrie alebo len slabý, nadránom na juhozápade západný až severozápadný vietor 4 až 8, v nárazoch okolo 14 m/s (15 až 30, 50 km/h). Pri búrkach vietor ešte zosilnie.

DEŇ:

Má byť oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne - najmä zrána. Popoludní budú zrážky ubúdať a na krajnom západe očakávajte aj zmenšovanie oblačnosti.

Pre pondelok vydal SHMÚ meteorologickú výstrahu pred búrkami. Zdroj: SHMÚ

Najvyššia teplota 17 až 22, v južnej polovici územia miestami okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov.

Fúkať bude slabý, v južnej polovici západného Slovenska prevažne západný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.

Podrobnú predpoveď počasia si môžete pozrieť aj na stránke Predpovede.sk

Predpoveď počasia na utorok

Medzi tlakovou nížou nad juhovýchodnou Európou a tlakovou výšou

nad Britskými ostrovmi bude prúdiť od severovýchodu do našej oblasti

chladný a vlhký vzduch.

Bude prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach bude dážď alebo prehánky,

výnimočne búrky. Na západe a v Banskobystrickom kraji premenlivá oblačnosť a tam zrážky len lokálne.

Najnižšia nočná teplota vystúpi na 16 až 11, na Orave, v Liptove, Horehroní

a na hornom Spiši okolo 9 stupňov.

Najvyššia denná teplota 20 až 25, v Trenčianskom, v Žilinskom kraji,

na Horehroní a Spiši 15 až 20 stupňov.

Viať má slabý premenlivý, cez deň postupne severozápadný až severný vietor

4 až 9 m/s (15 až 30 km/h), v nárazoch miestami okolo 15 m/s (55 km/h).

Predpoveď počasia na stredu

Do našej oblasti sa od severozápadu až západu prechodne rozšíri výbežok tlakovej výše so stredom nad Britskými ostrovmi. Po jej okraji bude od severozápadu do strednej Európy pokračovať prílev chladnejšieho vzduchu.

Má byť polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky. Chladno.

Najnižšia nočná teplota bude 15 až 10, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Horehroní a Spiši miestami 10 až 5 stupňov.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23, na severe okolo na 16 stupňov.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch

miestami okolo 14 m/s (50 km/h). K večeru vietor zoslabne.

Predpoveď počasia na štvrtok

Od severozápadu postúpi nad našu oblasť studený front spojený s tlakovou

nížou nad Baltským morom.

Má byť polooblačno, postupne od severozápadu oblačno až zamračené a miestami, najmä na severozápade dážď alebo prehánky. Výnimočne búrky. Naďalej chladno.

Najnižšia nočná teplota 12 až 7 stupňov, v údoliach miestami okolo 5 stupňov.

Najvyššia denná teplota 19 až 24, v Žilinskom kraji, na Horehroní a

hornom Spiši väčšinou okolo 17 stupňov.

Predpoveď počasia na piatok

Počasie u nás bude ovplyvňovať tlaková níž vo vyšších vrstvách ovzdušia, ktorej stred sa presunie z Baltského mora nad Nemecko, Česko a Poľsko.

Bude premenlivá veľká oblačnosť a miestami prehánky alebo dážď, na hrebeňoch Tatier sneženie. Naďalej chladno.

Najnižšia nočná teplota 13 až 7 stupňov.

Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov.