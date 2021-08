VIDEO Premiér to tvrdo schytal: Urážky vo vypálenej obci Kalište! Kričali po ňom, že je fašista

S príhovormi na podujatí vystúpili aj podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS), podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter či verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

„Toto je miesto, ktoré ukazuje, akú krutosť mala druhá svetová vojna, akú krutosť majú v sebe nacizmus a fašizmus. Toto je čas, keď sa môžeme pozrieť na toto krásne miesto a myslieť na to, čo tu ľudia museli prežívať," vyhlásil premiér s tým, že je to miesto, kde ľudia preukázali nesmierne hrdinstvo, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť. „Prichádzame na toto miesto, aby sme si uctili pamiatku hrdinov tejto obce, ktorí riskovali svoje životy a nakoniec nimi za svoju odvahu zaplatili. Boli zavraždení a ich domy boli vypálené,“ poznamenal.

Podľa neho Kalište nie je miesto len na spomienky. „Je to aj miesto silného odkazu pre nás, pre naše deti, aby sme nikdy nedopustili, aby sa takáto krutosť v našich životoch opakovala,“ zdôraznil. „Preto, prosím, pamätajme na hrdinov tohto miesta, ale aj ďalších miest, ktoré na Slovensku máme,“ uviedol.

Počas Hegerovho príhovoru mu do reči skákali ľudia, ktorí po ňom vykrikovali, že je fašista. Premiér na to reagoval tým, že je to veľký výdobytok demokracie, pretože každý môže povedať svoj názor. „Povedzme si však, že do demokracie patrí práve to, aby to bolo slušné a aby to neobmedzovalo slobodu druhých ľudí. Takže pokiaľ je to v tomto duchu, je to správe, pretože to je to, čo sme chceli a za čo sme bojovali,“ ukončil.

Laurenčík v príhovore vyzdvihol bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní (SNP), ktorí bolo odhodlaní bojovať za slobodu a preukázali obrovské množstvo odvahy.

Na tragédiu v Kališti nemožno zabudnúť, tvrdia Smer-SD a Hlas-SD

Na sobotňajšej pietnej spomienke pri príležitosti 76. výročia vypálenia obce Kalište nacistickými vojskami počas druhej svetovej vojny sa zúčastnili aj zástupcovia parlamentnej strany Smer-SD a predstavitelia mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Na sociálnej sieti zdôraznili najmä to, že na tragédiu v obci nemožno nikdy zabudnúť.

"Strana Smer-SD nezabúda na minulosť, nie je nám ľahostajná história a pripomíname si ju pri každej príležitosti. Česť všetkým nevinným obetiam druhej svetovej vojny," uviedol na sociálnej sieti Daniel Karas.

Strana Hlas-SD pripomenula, že obec Kalište patrí medzi tie, ktorú fašisti vypálili počas druhej svetovej vojny, a zaraďuje sa medzi významné pamätné miesta, pretože je tragickým svedectvom krutosti a násilia.

Smutná história obce Kalište

Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania (SNP) jedným z hlavných partizánskych centier. Vypálená bola 18. marca 1945 v skorých ranných hodinách nemeckými jednotkami a jej obyvatelia boli vyvraždení.

Priestor Kališťa je od februára 1961 národnou kultúrnou pamiatkou. Sobotná pietna spomienka bola súčasťou 15. ročníka Stretnutia generácií organizovaného Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Banská Bystrica a Múzeom SNP Banská Bystrica.