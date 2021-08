KORONAVÍRUS Minister školstva chce hovoriť o povinnom očkovaní pre určité profesie vrátane učiteľov

minister školstva Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Téma povinného očkovania učiteľov a zamestnancov škôl sa dostáva "na povrch". Vyhlásil to minister školstva Branislav Gröhling (SaS), ktorý chce diskutovať o povinnej vakcinácii určitých profesií, medzi ktoré by patrili napríklad policajti či zdravotníci, ale aj učitelia. Myslí si, že k tomu budú musieť zaujať stanovisko politické strany a následne aj vláda. Ak nebude rásť počet zaočkovaných, za povinné očkovanie učiteľov by bol aj poslanec Národnej rady (NR) SR a podpredseda školského výboru Radovan Sloboda (SaS).