Návšteva pápeža sa blíži: O zmenách podmienok účasti sa podľa premiéra teraz neuvažuje

Premiér skonštatoval, že pri riadení pandémie sa riadia odporúčaniami odborníkov. Aj preto je podľa neho prípadné rozšírenie podmienky byť zaočkovaný aj na negatívny výsledok testu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 témou pre konzílium odborníkov. "V tomto momente podľa toho, aké mám informácie, sa nad týmto neuvažuje," povedal.

Ozrejmil, že susedné Maďarsko, kam sa na návštevu pápeža chystá aj viacero Slovákov, si môže dovoliť menej prísne opatrenia i vzhľadom na vyššiu zaočkovanosť. "Tridsať percent približne je rozdiel medzi zaočkovanosťou Maďarska a Slovenska. Nech je to aj 20 percent, presné číslo nie je podstatné. Je to markantný rozdiel, ktorý spôsobuje to, či musíte mať prísnejšie opatrenia, menej prísne alebo žiadne opatrenia. To je dôvod, prečo si na Slovensku nemôžeme dovoliť komfort, ktorý si môže odvoliť Maďarsko," podčiarkol.

O zmenách podmienok neuvažuje ani minister zdravotníctva. "Myslím, že dohoda je jasná, a tá bude dúfam platiť," povedal Lengvarský.