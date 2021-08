Písala o kolapse syna po stretnutí s očkovanou babkou: Pod autorkou dezinformácií sa teraz zľahla zem

O hoaxoch šíriacich sa z užívateľského účtu pod názvom "Zuzana Schwarz" upozornili políciu sami ľudia. Žena písala na sociálnej sieti o tom, ako jej syn po stretnutí s očkovanou babkou dostal srdcový kolaps. Inde zasa uviedla, že na následky očkovania jej v rodine zomrelo päť osôb. "Polícia sa chcela majiteľa/majiteľky účtu osobne opýtať, či sa to stalo naozaj tak, ako to opisovala na internete. V spolupráci s Polícia SR - Trnavský kraj bola vytypovaná oblasť, kde by sa mohla zdržiavať, avšak zatiaľ podľa dostupných údajov nebola vypátraná," uviedla polícia.

Zdroj: Facebook/Polícia SR

Podľa nich bola s veľkou pravdepodobnosťou autorka komentárov upozornená niekým zo svojho okolia, že ju hľadá polícia, keďže krátko na to si svoj účet úplne zmenila - uviedla v ňom nepravdivé informácie a všetok dovtedy dostupný obsah zmazala. Polícia však tvrdí, že ich aktivita voči tomuto účtu sa zďaleka nekončí.

Ide o dezinformácie

Tiež odkázali, že "čo sa týka informácií prezentovaných týmto účtom, tak je možné ich označiť za dezinformácie, ktorých jediným cieľom bolo upútať pozornosť a šíriť klamstvo." Polícia jasne uviedla, že vakcinovaní ľudia nemajú žiadne vplyv na neočkovaných vo forme, ako opísala autorka statusu. "Autorka tvrdí opak preto, lebo sa snaží rozdeľovať spoločnosť a vytvárať napätie," uviedli. Už na mnohých podobných príkladoch vraj postrehli, že skupiny vystupujúce ako nezaočkovaní na oko tvrdia, že sú za zrovnoprávnenie pravidiel so zaočkovanými, avšak na druhej strane robia všetko preto, aby klamstvami vytvárali rozdiely tam, kde nie sú.

Zdroj: Getty Images

Čo sa týka údaju o piatich úmrtiach v rodine, ten sa im nepodarilo overiť, keďže sa autorka statusu stiahla a nie je zastihnuteľná. "V každom prípade platí, že akékoľvek masívne vedľajšie účinky vakcín by boli ihneď komunikované relevantnými štátnymi inštitúciami," uviedli. Cieľom vakcinácie totiž nie je ohroziť životy ľudí, ale ich zachraňovať. "Žiadna štátna inštitúcia by netajila nárast úmrtí spojených priamo s vakcináciou. Iste, tvorcovia konšpirácií budú vždy tvrdiť opak, pretože "zatajovanie", "tajný plán". "zisk farma firiem na úkor ľudských životov" je ich základnou tézou, ktorá tu existuje už desaťročia," upozornil.

Ako dodali, autori podobných komentárov si neuvedomujú nebezpečnosť svojho konania. "Myslia si, že sú vo svete Facebooku plne anonymní a právne nepostihnuteľní. Opak je pravdou. Okrem toho, ich konanie môže naberať na väčšej vážnosti v prípade zhoršenia epidemickej situácie, kedy už bude pre niektorých ich nasledovateľov neskoro," upozornila polícia.