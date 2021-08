Nepríjemná skúsenosť Slováka na Malte: Karanténa aj napriek očkovaniu, to však nie je všetko!

Malta je v posledných rokoch mimoriadne obľúbená u mladých ľudí, ktorí chcú alebo sa naučiť nový jazyk a spoznať nových ľudí, alebo si privyrobiť. Súčasná koronakríza ale všetko skomplikovala a ak človek nie je zaočkovaný, má smolu.

Do redakcie sa ozval čitateľ Sebastián, ktorý si 2-týždňový jazykový pobyt na Malte vôbec neužil. Dôvod? Karanténa. A do tej musel ísť aj napriek tomu, že bol zaočkovaný.

VIDEO Minister financií Matovič o prvých výsledkoch očkovacej lotérie, zaregistrovalo sa 160-tisíc ľudí

Karanténa pre neznámeho človeka

Podľa jeho slov do krajiny vycestoval cez známu agentúru, ktorá tieto pobyty zastrešuje. „Od 4. do 17. júla som mal objednaný pobyt. Myslel som si, že sa neiečo naučím po anglicky, budem mať nových kamarátov z rôznych kútov sveta. Mierne som sa obával príchodu do krajiny, v ktorej som predtým v živote nebol. No vysnívaný pobyt sa zmenil na niečo úplne iné. Po piatich dňoch som musel byť v 14-dňovej karanténe, kvôli človeku, s ktorým som sa nikdy nestretol,“ opisuje svoje skúsenosti Sebastián.

Zdroj: Getty Images

Ako dodal, informáciu o karanténe sa dozvedel 8. júla večer. Keďže však v karanténe nechcel byť a ešte k tomu bol riadne očkovaný, rozhodol sa, že sa pokúsi z tejto nepríjemnosti vyvliecť. Ako vysvetlil, prv volal do spomínanej agentúry, kde mu povedali, že sa pokúsia prezistiť, čo v nepríjemnej situácii robiť. Pomôcť mu ale napokon nevedeli. „Napriek tomu som sa nevzdával, skúšal som zavolať na slovenské veľvyslanectvo na Malte, kde mi rovnako povedali, že mi v tejto veci nevedia pomôcť. Nadiktovali mi však mailovú adresu, kde som mal opísať svoj problém. Aj som tak spravil. A rovnako mi napísali, že mi nevedia pomôcť,“ uviedol Sebastián. Podľa jeho slov mu však nikde nepovedali o výnimke pre očkovaných. Dozvedel sa to až od kamaráta jeho otca, ktorý pracuje na jednom z veľvyslanectiev.

Zdroj: Getty Images

Šťastný prílet domov

Ako dodal, medzitým, ako sa snažil vyriešiť situáciu, im v škole presunuli prezenčné vyučovanie do online priestoru. Rozmýšľam preto nad tým, že z Malty odíde o tomto nápade informoval aj predmetnú agentúru. Tam mu však údajne povedali, že alebo školu dokončí, alebo odíde a dajú mu poukaz na ďalší pobyt.

„Pobyt ma stál dvetisíc eur, rozhodol som sa preto, že ho dokončím. Keď som na Maltu prišiel zoznámil som sa s pár ľuďmi, chodili na pláž, do barov. Potom som bol v karanténe a vďaka nim som ju prežil v poriadku, aj keď v izbe a na balkóne. Nikto z Malty sa o mňa nezaujímal, či niečo nepotrebujem, či sa cítim dobre, nič. Okrem toho, moji spolubývajúci karanténu nedodržiavali, chodili na zábavy a podobne,“ opísal Sebastián, pričom údajne na problém upozornil aj agentúru. Tá mu však mala napísať, že majú na Malte tisícky študentov a nemôžu kontrolovať každého. Následne tu bol 17. júl, kedy sa mu končil pobyt.

Zdroj: Getty Images

„Neviem, kedy presne to bolo, ale zo školy mi prišiel mail, že v sobotu, kedy mi končil pobyt, po mňa príde transfer. Hovoril som si, že konečne môžem ísť domov, na letiskách som nemal žiadny problém. Napokon som šťastne prišiel domov,“ uviedol Sebastián.

Necestujte, vyzval rezort diplomacie

Topky.sk v tejto veci oslovili aj ministerstvo zahraničných vecí. Podľa ich slov krajina od 14. júla sprísnila podmienky vstupu do krajiny, kde môžu prísť len zaočkovaní ľudia z presne určených krajín. Do tejto skupiny patrí aj Slovensko.

Zdroj: Getty Images

„V prípade pozitívneho testu alebo označenia, že osoba prišla do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID19, ukladajú maltské úrady 14-dňovú karanténu (vrátane zaočkovaných osôb, nie sú výnimky). Ak osobe počas karantény skončí zabezpečený pobyt na Malte, musí zotrvať v karanténe na vlastné náklady až do jej ukončenia,“ informuje komunikačný odbor rezortu diplomacie. Ako dodali, maltské zdravotné a policajné orgány prísne kontrolujú dodržiavanie karantény a za každé porušenie hrozí pokuta až 3000 eur či trestné stíhanie pre ohrozenie verejného zdravia.

„Apelujeme na slovenských občanov, aby zvážili svoje cesty do zahraničia resp. na Maltu. Upozorňujeme občanov na „dobrovoľnú“ registráciu na stránke MZVEZ, aby sme mohli v prípade potreby promptne poskytnúť konzulárnu asistenciu,“ dodal rezort diplomacie. Poukázali aj na to, že zastupiteľské úrady už poskytovali konzulárnu asistenciu občanom na Malte a boli s nimi v neustálom kontakte, aby sa čo najrýchlejšie vrátili domov. Okrem toho odporúčajú uzavrieť cestovné poistenie do zahraničia, vrátane poistenia na COVID-19 a registráciu na stránke ministerstva zahraničných vecí.

Zdroj: Getty Images

„V prípade ochorenia na COVID-19 alebo styku s pozitívnou osobou, je potrebné hlásiť udalosť príslušným miestnym úradom. Je nutné dodržiavať podmienky karantény. Pobyt v karanténe si hradí občan z vlastných prostriedkov na mieste určenom maltskými úradmi (cca 100 eur na deň/osobu), ktoré môžu v prípade potreby 14-dňovú karanténu predĺžiť,“ uzavrel rezort diplomacie.