Príbeh najpopulárnejšej kuchyne v Československu: Čo stálo za jej obrovským úspechom?

Keby sme chceli preskúmať úplné základy úspechu kuchyne Carmen, museli by sme sa vrátiť o 110 rokov späť v čase. V roku 1911 vznikla v Topoľčanoch prvá parná píla a s ňou spojená výroba parkiet. Starí majstri odovzdávali svoj kumšt práce s drevom z generácie na generáciu, a tak keď tu po druhej svetovej vojne vznikol nábytkársky závod Drevoindustria (neskôr premenovaný na Mier), jeho produkty sa tešili veľkej obľube.

Carmen okamžite očarila

Skutočne prelomový bol ale až rok 1973. Podnik vtedy na výstave v Brne predstavil novinku - odvážnu sýtočervenú kuchyňu Carmen. V celom Československu sa stala okamžite hitom. Ale pozor, nebolo to len o atraktívnom zovňajšku, to by desiatkam tisícom zákazníkov určite nestačilo. Okrem praktickej funkčnosti bola jej tromfom aj trvácnosť. Červené dvierka boli natreté polyuretánovým lakom, ktorý si pri správnej starostlivosti zachoval žiarivú farbu až do 21. storočia.

Metóda výroby je chránená patentom

Takmer neuveriteľnú dlhovekosť linky zabezpečoval špeciálny technologický postup. Dvere sa pri ňom najskôr poliali červenou farbou, potom prebrúsili a nastriekali lakom a napokon ešte vyleštili. Túto metódu výroby si podnik dal dokonca patentovať a autor technológie za ňu získal celoštátne vyznamenanie. A koľko ste v tom čase za kuchyňu Carmen zaplatili? Jej cena sa pohybovala približne okolo 10 000 Kčs.

Kuchyňa Carmen mala aj ďalšie farebné variácie. Zdroj: Decodom

Slúži už takmer polstoročie

O popularite Carmen svedčí aj množstvo pozitívnych ohlasov, ktoré na adresu kuchyne odzneli na Facebooku Decodomu v lete 2021, takmer 50 rokov po uvedení Carmen na trh. „Mojim rodičom už slúži 37 rokov. Stále je pekná a plne funkčná,” napísala pani Gabriela a mnoho ďalších ľudí v diskusii uvádzalo podobnú skúsenosť.

Pani Dana upozorňuje, že linka bez problémov zvládla aj silnú prevádzku. „Kuchyňu Carmen majú rodičia a slúži im nepretržite a dobre od roku 1975 a to boli aj roky, keď boli štyri malé deti a roky a keď sa tam denne varilo pre osem ľudí. Výborný poctivý výrobok.”

Pokračovateľom poctivej nábytkárskej tradície v Topoľčanoch je firma Decodom, ktorá vyrába množstvo štýlových kuchynských liniek a v jej ponuke nájdete aj modernú podobu kuchyne Carmen, tentokrát však v tlmených neutrálnych farbách.

S retro Carmen sa môžete odfotiť v Bratislave

Ste fanúšikom pôvodnej verzie a radi by ste ju opäť niekde videli naživo? Spoločnosť Decodom si pre vás pripravila malé prekvapenie. V bratislavskom obchodnom centre Centrál bude medzi 2. a 8. augustom vystavená pôvodná červená Carmen v plnej kráse, takže si s ňou môže hocikto spraviť peknú retro fotku. Pripravená bude aj malá výstava fotografií a ak túžite po novej kuchyni, môžete si zahrať o zľavovú poukážku.

