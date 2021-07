SCHVÁLENÉ Rokovania pokračujú do noci: Fico označil Kollára za mafiána! Kotlebovci narušili tlačovku

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní 35. schôdze. Druhý deň sa venujú vládnej novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.

Opozičný Smer-SD sa s novelou zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, obráti na Ústavný súd SR . Urobí tak po jej schválení Národnou radou SR. Novelu označuje za diskriminačnú. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v parlamente. Dodal, že strana požiada o pozastavenie účinnosti novely aj o jej vyhlásenie za protiústavnú.

"Návrh zákona je diskriminačný a porušuje základné ľudské práva ľudí, ktorí sa rozhodnú nezaočkovať. Je v rozpore s Ústavou SR a medzinárodnými predpismi, ktoré jednoznačne zakazujú vytvárať akýkoľvek tlak na ľudí, aby podstúpili očkovanie experimentálnymi a neoverenými vakcínami a podčiarkujú dobrovoľnosť očkovania," povedal Fico s tým, že návrh delí ľudí na dve kategórie. Pýta sa, čo vládu vedie k znásilňovaniu a zneužívaniu verejnosti.

Úrad verejného zdravotníctva SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú poslanci v sobotnom hlasovaní posunuli do druhého čítania. Parlament o právnej norme rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Opozícia v pléne Národnej rady (NR) SR namieta neúčasť predsedu parlamentu Borisa Kollára v pléne. Opakovane žiada prerušenie schôdze až do jeho príchodu späť. Tvrdí, že šiel na dovolenku a vedením schôdze mal poveriť podpredsedu snemovne Gábora Grendela. Ten vraví, že vedenie schôdze vyplýva z platného rozpisu.

"Mýlite si pojmy a dojmy. Pri všetkej úcte, dostal som poverenie zastupovať predsedu NR SR, ale nie na vedenie schôdze," reagoval Grendel na námietky predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Grendel uviedol, že rozpis vedenia schôdze dostali dávno predtým, ako Kollár odišiel. Tvrdí, že nevie, kam predseda parlamentu šiel.

Koalícia avizuje dohodu pri novele týkajúcej sa využívania COVID preukazov a pri preplácaní testov na ochorenie COVID-19. Nezaočkovaní občania v prípade zhoršenia epidemickej situácie nebudú platiť za testy pri chodení do práce, školy a obchodov.

V ústrety sa má vyjsť aj pendlerom. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) dodal, že po takejto dohode v súvislosti s testami hnutie Sme rodina podporí vládnu novelu v pléne Národnej rady (NR) SR.

V Národnej rade SR sa naďalej rokuje o vládnej novele, ktorá predpokladá využívanie COVID preukazov pri pandemických opatreniach. Naďalej rokuje aj koalícia. Poslanec Erik Ňarjaš hovorí o pozmeňujúcom návrhu. Chce bližšie špecifikovať prevádzky, kam by mali prístup nezaočkovaní ľudia bez testu na ochorenie COVID-19 aj v prípade zhoršenia pandemickej situácie - napríklad lekárne či potraviny.

"Chápem obidve strany, návrh zákona nie úplne jasne hovorí, ktoré prevádzky budú alebo nebudú otvorené," povedal Ňarjaš s tým, že pozmeňujúci návrh má špecifikovať tie prevádzky, na ktoré by sa prípadné obmedzenie na základe COVID preukazov nevzťahovalo. Napríklad obchody s potravinami, lekárne, drogérie, očné optiky či výdajne na diaľku zakúpených tovarov, advokáti a podobne. "Zoznam je z predošlej vyhlášky, keď bola najväčšia pandémia," poznamenal s tým, že by to mohlo presvedčiť aj váhajúcich poslancov.

Ján Blcháč navrhol, aby sa viac nepokračovalo v rokovaní o vládnej novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Koaličný poslanec Ján Szőllős namieta, že to rovno môžu zrušiť celý zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, pretože všetky jeho ustanovenia dávajú ÚVZ rôzne možnosti.

"Vláda pretláča v parlamente zákon, ktorý vytvára občanov dvoch kategórií," vyhlásil Blcháč. Hovorí o premárnených príležitostiach vlády pri očkovacej kampani a snahe zvýšiť zaočkovanosť už od začiatku. Richard Raši deklaroval, že nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho budú proti novele. Vysvetlil, že na hlasovaní o návrhu na skrátené legislatívne konanie sa nezúčastnili preto, lebo boli na svojej tlačovej konferencii. Neúčasť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD prispela k zníženiu kvóra, a tým i k schváleniu zrýchleného režimu.

Szőllős namieta Blcháčov návrh. Podčiarkol, že novela má dať ÚVZ len možnosť prihliadať pri opatreniach na COVID preukazy, pričom ÚVZ môže nariadiť omnoho viac ďalších opatrení a obmedzení už aj podľa doterajšieho znenia zákona. "Navrhnite zrušenie celého zákona o ochrane verejného zdravia, lebo všetky tie body sú takéhoto charakteru, nie ste konzistentní," namieta.

Protest stoviek ľudí proti očkovaniu, testovaniu i ďalším protipandemickým opatreniam pred Národnou radou SR v Bratislave naďalej pokračuje. V priestore pred Viedenskou bránou Bratislavského hradu pribudlo demonštrujúcich, vzrástol aj počet policajtov, ktorí strážia vstup do budovy parlamentu.

Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v diskusii o novele zákona, ktorá by mala umožniť zohľadňovať očkovanie pri zavádzaní opatrení. Predseda parlamentu Boris Kollár však prerušil na pol hodiny rokovanie. Požiadal poslancov o súhlas, aby mohol ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského vystriedať iný člen vlády, pretože ho potrebovali na inom rokovaní. Opozícia s tým však nesúhlasila, a tak Kollár vyhlásil prestávku.

Bratislavská polícia zatiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku na verejnom zhromaždení pred budovou Národnej rady (NR) SR. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti. Bezpečnostnú situáciu v súvislosti s neoznámeným verejným zhromaždením pred budovou parlamentu monitoruje bratislavská polícia aj v sobotu.

Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje protest proti opatreniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. V sobotu dopoludnia prišli demonštrovať stovky ľudí. Vstup do budovy strážia desiatky policajných ťažkoodencov.

Protestujúci očakávajú, ako v parlamente dopadne hlasovanie o novele, podľa ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz, a teda tých, ktorí sú zaočkovaní, negatívne testovaní, či tých, ktorí prekonali ochorenie.

Demonštranti odmietajú prijatie tejto novely. Kritizujú vládu i poslancov parlamentu. Tvrdia, že nie sú rešpektované ústavné práva obyčajných ľudí. Hovoria o občianskej vojne či očkovacom fašizme. Odmietajú sa dávať testovať i nosiť ochranné rúška. Prítomných policajtov vyzývajú, aby si zložili prilby a pridali sa k protestu. Z priestoru pred parlamentom a Bratislavským hradom sa ozýva piskot i skandovanie hesiel ako "hanba" či "nevzdáme sa". Viacerí protestujúci držia v rukách štátne vlajky i transparenty.

Protest trvá od piatka (23. 7.) rána, keď sa dav protestujúcich dostal až pred vstupné dvere do budovy parlamentu. Začiatok piatkovej demonštrácie sprevádzali potýčky protestujúcich s políciou či novinármi. Polícia neskôr dav vytlačila pod schody vedúce k parlamentu, kde protestujú doteraz.

Koaličná SaS odsúdila útoky na novinárov zo strany demonštrantov. "To, čo predvádzajú demonštranti pred parlamentom, nie je len prejavom ich davovej psychózy, ale aj znakom nerešpektovania demokratických pravidiel,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Roman Foltin. Naopak, protestujúcim opakovane aj osobne prišli vyjadriť podporu viacerí opoziční poslanci parlamentu, najmä zo strán ĽSNS a Smer-SD.

Poslanci Národnej rady (NR) SR v sobotu dopoludnia nehlasovali o novele, ktorá by mala zohľadňovať očkovanie pri zavádzaní opatrení. Diskusia sa totiž neskončila ani do plánovaného hlasovania, ktoré bolo o 11.00 h. Návrh je zatiaľ v prvom čítaní. O právnej norme budú hlasovať ihneď po jej prerokovaní a po prerokovaní ďalšieho návrhu, o ktorom NR SR rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

V pléne NR SR bolo dopoludnia len zopár poslancov. Koaliční poslanci v diskusii označili argumenty opozičnej ĽSNS a nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu a Milana Mazureka za dezinformácie. Novela hovorí o tom, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mohol pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil, že na situáciu sa treba pripraviť a predísť patovým situáciám, ako napríklad zahlteniu nemocníc pacientami s ochorením COVID-19. Dôsledkom by napokon podľa jeho slov mohlo byť pristúpenie k rôznym opatreniam. Ak sa chceme vyhnúť zatváraniu podnikov, treba podľa neho nastaviť systém.

Návrh naďalej kritizovala opozícia z radov ĽSNS a nezaradených poslancov. Predstavitelia ĽSNS namietali riziká vakcíny, hovorili o očkovacej totalite. Koaliční poslanci sa im snažili vysvetliť, že riziko vírusu je vyššie ako riziká pri očkovaní.

Tomáš Lehotský (Za ľudí) označil debatu v pléne za "veľmi nešťastnú". Najmä opozičné strany podľa neho využívali túto tému na získanie politických bodov. Upozornil na nízku zaočkovanosť na Slovensku, politici a spoločnosť by podľa neho mali urobiť všetko pre to, aby bola zaočkovanosť čo najvyššia. Novela zákona podľa neho nehovorí o delení na dve kategórie.

Pred budovou parlamentu sa aj dnes nachádzajú stovky demonštrantov.

Do diskusie je prihlásených ešte niekoľko zákonodarcov písomne, následne bude možnosť prihlásiť sa ústne. Na programe majú aj pár ďalších bodov. Pred budovou parlamentu naďalej protestuje pár desiatok nespokojných ľudí, na mieste je aj polícia. Protestujúci namietajú vládne opatrenia, očkovanie aj spomínanú vládnu novelu. V piatok (23. 7.) dopoludnia dav nespokojných ľudí zablokoval vchod do parlamentu. Až neskôr ich vytlačili ťažkoodenci.

Po skončení 35. schôdze by sa malo začať ďalšie mimoriadne rokovanie, na ktorom má minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) čeliť opozičnému pokusu o odvolanie. Schôdzu inicioval Smer-SD. Otázne je, či ju koalícia podporí a či bude plénum uznášaniaschopné.