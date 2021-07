Šéf GP Žilinka o smrti Lučanského: Vyšetrovanie sa blíži ku koncu! Poznáme príčinu smrti

Tragická udalosť sa odohrala v prešovskej väznici pár dní potom, čo si Lučanský poranil oko. Okolo jeho smrti bolo množstvo debát. Lučanský bol bývalý policajný prezident, ktorý skončil vo väzení kvôli údajnej korupcii. Vyšetrovanie sa chýli ku koncu a príčina smrti je už známa. Žilinka to prezradil v rozhovore pre cas.sk.

Príčinu smrti poznáme

Žilinka v rozhovore prezradil, že je o priebehu vyšetrovania pravidelne informovaný. Doposiaľ bolo vykonaných vyše 220 procesných úkonov a vypočuli až 77 svedkov. "Áno, príčiny smrti pána generála zo súdnolekárskeho hľadiska už poznáme, kým však nebude vec komplexne vyšetrená vo všetkých súvislostiach, bolo by ich zverejnenie z mojej strany nekorektné," prezradil Žilinka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predmetom vyšetrovania je nielen Lučanského samovražda, ale aj skorší incident, pri ktorom si poranil oko, a následný postup. "Vyšetrovanie je vedené komplexne tak, aby boli objasnené všetky skutočnosti, ktoré by mohli byť v príčinnej súvislosti s následkom," uviedol. Vyšetrovanie sa však pomaly chýli ku konci, no je ťažké predpovedať, kedy presne sa skončí. Rekonštrukcia bude vykonaná na konci vyšetrovania a Žilinka sa jej plánuje osobne zúčastniť.

Tragický osud

Milan Lučanský pôsobil na čele polície od júna 2018 ako nástupca Tibora Gašpara. V júni 2020 požiadal o uvoľnenie z funkcie, dôvodom mali byť nezhody so súčasným ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Koncom roka 2020 bol zadržaný a následne obvinený v rámci policajnej akcie Judáš. Súd ho vzal do väzby v Prešove. V polovici decembra mal podľa vlastnej výpovede nehodu – nešťastne zakopol o posteľ, zranil si oko a skončil v nemocnici. Odtiaľ ho previezli do väzenskej nemocnice v Trenčíne a neskôr zas putoval do väzby v Prešove. Tam sa vo svojej cele 29. decembra pokúsil o samovraždu. Lučanskému stačilo na jeho plán deväť minút.

Zdroj: Facebook

Deň po pokuse o samovraždu zomrel v prešovskej fakultnej nemocnici J. A. Reimana. Trestné stíhanie voči jeho osobe bolo z dôvodu smrti zastavené. Udalosti okolo úmrtia Milana Lučanského stáli stoličku vtedajšieho šéfa Zboru väzenskej a justičnej stráže Milana Ivana. Vynorili sa tiež špekulácie o tom, že Lučanskému mal niekto na druhý svet pomôcť. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vytvorila špeciálnu skupinu, aby preverila smrť policajného exprezidenta. Tá po viac ako troch mesiacoch skúmania dospela k záveru, že išlo o samovraždu.