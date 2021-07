Od pondelka platí nová VYHLÁŠKA: Pravidlá sú prísnejšie! Mení sa definícia zaočkovanej osoby

Najdôležitejšou zmenou novej vyhlášky ÚVZ SR je zmena definícia plne zaočkovanej osoby. Po novom totiž ľudia s jednou dávkou nebudú považovaný za plne zaočkovaných. Takisto budú musieť absolvovať test, aj keď podmienky pre nich sú o niečo miernejšie, ako pre nezaočkovaných. Platí to vša len pre tým, ktorí dostali dávku pred 9. júlom.

Definícia plne zaočkovanej osoby sa mení

Od pondelka 19. júla sa upravia pravidlá vstupu osôb na Slovensko, ktoré boli zaočkované zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate sa budú môcť dať otestovať PCR testom (test je hradený štátom) a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Prechodné ustanovenia sa týkajú len tých, ktorí sa zaočkovali pred 9. júlom a budú platiť dva týždne, a to do 2. augusta do 6:00 ráno. Vyplýva to z piatkovej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu.

Plne zaočkovaná osoba (definícia platný od 19. júla):

- osoba najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

- osoba najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

- osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Dôležité informácie

Na osoby, ktoré sa zaočkovali po 9. júli 2021, čiže po začiatku účinnosti doterajšej vyhlášky , sa prechodné ustanovenie vzťahovať nebude. V ich prípade totiž uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok. Pre uvedené osoby platí povinnosť domácej karantény, pričom test proti COVID-19 je možné podstúpiť najskôr na piaty deň. Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa končí.

Osoby, ktoré nie sú schopné preukázať sa dokladom o statuse plne zaočkovanej osoby (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku), sa nepovažujú za plne zaočkované a platia pre ne podmienky ako pre nezaočkované osoby.

Osoby, ktoré vycestovali do zahraničia bezprostredne po aplikovaní prvej dávky vakcíny , sa môžu bez povinnosti karantény vrátiť na územie SR do 19. júla 2021 do 6:00, kedy nadobudne účinnosť nová vyhláška.

Ostatné prechodné ustanovenia (týkajúce sa pendlerov, osôb od 12 do 18 rokov) ostávajú v platnosti s pôvodnými termínmi, čiže do 1. septembra, resp. 9. augusta.

