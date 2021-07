Remišovej krídlo sa obulo do Kolíkovej: Drsné slová! Za nedôstojnú atmosféru si môžete sami

Kvôli samovražednému útoku sme klesli, tvrdí Leščáková

Stanovisko predniesli poslanci a členovia predsedníctva strany. Prvou z nich je Viera Leščáková, ktorá posledné mediálne vyjadrenia Kolíkovej považuje za lži. Tá dokonca prišla s dôvodom, prečo strana klesla v prieskumoch na svoje dno. "Mária Kolíková ani členovia jej frakcie doteraz nevysvetlili predsedníctvu a členskej základni, prečo sa po vládnej kríze začali tak intenzívne snažiť o obsadenie funkcií na čele strany. Strana Za ľudí mala začiatkom roka preferencie na úrovni 6%, po nepochopiteľnom samovražednom útoku kolegov na vlastnú stranu sa podpora prepadla, čo strane výrazne poškodilo," vyhlásila Leščáková.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

"Začínam nadobúdať dojem, že skupina okolo Márie Kolíkovej sleduje skôr osobné záujmy a ambície, ktoré sa snaží presadiť za každú cenu. Dokonca je najnovšie zo strany frakcie aj snaha silovo odvolávať predsedníčku klubu Janu Žitňanskú, ktorá sa do konfliktu vôbec nezapájala. Ak celý konflikt je len zámienkou na odchod Márie Kolíkovej zo strany, ako to naznačuje v médiách, mohli to kolegovia urobiť hneď a bez tohto cirkusu, ktorý strane škodí a znechucuje občanov," píše v stanovisku Leščáková.

Remišovej sa zastal aj Velič, zámienka na rozbitie strany

K nej sa pridal aj Dušan Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktorý má k Remišovej veľmi blízko. "Mrzí ma, že Mária Kolíková komentuje ako nedôstojnú a neznesiteľnú situáciu, ktorú práve ona s kolegami v strane vyvolali. Nepokladám za šťastné ani to, že s týmito úvahami a sťažnosťami prichádzajú kolegovia neustále do médií. V záujme strany je riešiť si svoje problémy vo vnútri, avšak nemôžeme mlčať, keď sa verejnosti podsúvajú skreslené informácie," kritizuje Velič.

"Ak odôvodňuje požiadavku na mimoriadny snem tým, že potrebuje takúto podporu mať, pokladám to už len za hľadanie zámienky na odchod a na rozbitie strany. Ak sa kolegovia po vládnej kríze takto nepochopiteľne rozhodli, mohli to povedať hneď a nepoškodzovať stranu neustálou mediálnou kampaňou“ myslí si Remišovej štátny tajomník Velič.

Zdroj: TASR - Kristína Mayerová

Šuteková nerozumie sporu, obzvlášť nie po vládnej kríze

"Rozumiem sporu, ak je založený na rozdielnych názoroch a hodnotách, ale nerozumiem sporu, ktorý náš spoločný projekt rozbíja. Hodnotovým bojom bola vládna kríza, kde predsedníčka strany v súlade s našimi hodnotami odmietla návrat Smeru a Hlasu, s čím sa plne stotožňujem. Hodnoty sú pre mňa práca pre občanov, boj proti korupcii, transparentné a zodpovedné vládnutie. Som z tejto situácie sklamaná a kolegov vyzývam, aby s mediálnymi útokmi a klamstvami prestali,“ povedala do tretice podpredsedníčka Za ľudí a poslankyňa NR SR Miriam Šuteková.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Strana skonštatovala, že k odborným témam sa samotná Remišová vyjadrí až samostatne.

Vyjadrenia Remišovej krídla prišli po rozhovore s Kolíkovou pre portál Aktuality.sk, kde povedala, že atmosféra v strane Za ľudí je už pre jej krídlo do tej miery nedôstojná, že zvažuje aj odchod. V rozhovore to pripustila ako jednu z možností. "To je, ako keby sme sa rozprávali o tom, že vždy, keď máte voľbu lídra v nejakej strane, tak nejaká časť, ktorá volila iného, odíde. Ale tak to nie je. Áno, vždy to hrozí, ale neznamená to, že hneď musí niekto významná či menej významná časť odísť. V zásade sa neobávam nejakých zlých následkov snemu. Snem nám môže vrátiť opodstatnenosť našej existencie," povedala Kolíková.

