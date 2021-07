Ministerstvo kultúry v novej výzve pomôže kultúrnym inštitúciám zriaďovaným samosprávami

BRATISLAVA - Ministerstvo kultúry (MK) SR má na pomoc kultúre k dispozícii ďalších 15 miliónov eur z eurofondov. Vyplatí ich prostredníctvom novej dotačnej výzvy, zameranej na pomoc kultúrnym inštitúciám, ktorých zriaďovateľom je buď vyšší územný celok (VÚC), alebo mestá a obce. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO).

"V rámci tejto výzvy bude možné podporiť galérie, múzeá, hudobné inštitúcie, ale aj planetáriá a hvezdárne,“ upozornila Milanová. "Dotácia v maximálnej výške 200.000 eur umožní inštitúciám obnoviť svoje technické a technologické zázemie, prípadne drobné stavebné úpravy, ktoré sa týkajú interiérov,“ dodala s vysvetlením, že práve v tejto oblasti je výrazný investičný dlh z minulosti.

Výzva by mala byť vyhlásená na začiatku augusta, kofinancovanie úspešných žiadateľov je vo výške päť percent. "Všetky podporené projekty musia byť dokončené do konca roka 2023, teda do obdobia, keď sa končí možnosť čerpať prostriedky z aktuálneho programovacieho obdobia,“ spresnila štátna tajomníčka MK Zuzana Kumanová.

Generálny riaditeľ sekcie eurofondov MK Tibor Bohó potvrdil, že o dotácie, ktoré sú alokované zo zdrojov React-EÚ sa môžu uchádzač samosprávy i samotné nimi zriadené kultúrne inštitúcie. Ministerka Milanová uistila, že podmienky vo výzve rezort nastavoval tak, aby boli čo najjednoduchšie. Zástupcovia ministerstva pripomenuli, že v rámci pomoci kultúre a kreatívnemu priemyslu počas pandémie vyplatil rezort už približne 80 miliónov eur.