Smer-SD má návrh zmeny ústavy: Chce od vlády schváliť návrh na skrátené konanie

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD sa obracia na vládu a jeho predsedu Eduarda Hegera (OĽANO) s návrhom novelizácie Ústavy SR. Chce, aby vláda už budúci týždeň schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu. Do ústavy chce Smer-SD doplniť ustanovenie, že referendom možno skrátiť volebné obdobie poslancov NR SR. Šéf strany Robert Fico hovorí o celospoločenskom a politickom konsenze, o potrebe referenda. Smer-SD chce, aby sa o jeho návrhu rokovalo na mimoriadnej schôdzi, ktorá sa má začať 22. júla.

"Vychádzame z toho, že ak je výsledok referenda skrátenie volebného obdobia poslancov národnej rady, predseda NR SR musí vyhlásiť voľby do NR SR do siedmich dní od uverejnenia návrhu prijatého v referende v zbierke zákonov," povedal Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vláde tiež strana posiela žiadosť na schválenie skráteného legislatívneho konania k tomuto návrhu. Vládny kabinet by podľa Fica mohol schváliť tento návrh už na najbližšom rokovaní.

Svoj postup strana vysvetľuje tým, že návrhy zákonov treba podávať 15 dní pred rokovaním NR SR. "NR SR je najbližšie zvolaná na 22. júla, preto táto lehota uplynula. Ak chceme dostať novelizáciu ústavy na rokovanie národnej rady, nie je iná možnosť len použiť prax, ktorá je obvyklá, že vláda schváli návrh na SLK k návrhu skupiny poslancov NR SR," povedal Fico. Poslanci môžu podľa neho vložiť do programu mimoriadnej schôdze návrh na skrátené konanie, ako aj návrh na zmenu ústavy.

Šéf Smeru-SD povedal, že ich návrh nemá nič spoločné s návrhom novely Ústavy SR, podanom nezaradeným poslancom Tomášom Tarabom, ktorý nedávno parlament odmietol. Taraba navrhoval, aby ústava obsahovala ustanovenie, že mandát poslanca NR SR zaniká uplynutím skráteného volebného obdobia na základe platného celoštátneho referenda o skrátení volebného obdobia NR SR. Rokovací poriadok parlamentu hovorí, že ak NR SR návrh zákona neschválila, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia.

Prezidentka podľa Fica politicky zmarila referendum. "Nemala žiadnu povinnosť obrátiť sa na ústavný súd, pretože už boli dve referendá s rovnakou otázkou," dodal s tým, že Čaputová chcela pomôcť tejto vláde.