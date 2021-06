Opoziční poslanci majú indície, že Ústavný súd označí referendovú otázku za protiústavnú

BRATISLAVA - Opoziční poslanci Erik Tomáš a Tomáš Taraba (obaja nezaradení) majú indície, že Ústavný súd (ÚS) SR referendovú otázku o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády označí za protiústavnú. Koaličný poslanec Martin Borguľa (Sme rodina) takúto informáciu nemá, referendum by sa uskutočniť malo, pretože ho požadovali ľudia. Poslankyňa za OĽANO Monika Kavecká má vo veci referenda rovnaký názor ako Borguľa. Poslanci to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3.

"Keď raz 51 percent ľudí povie, že tu táto vláda nemá čo hľadať, tak to treba len ticho akceptovať, stotožniť sa s tým, zakopať sa niekde a hotovo," povedal Borguľa na margo toho, ak by sa referendum vyhlásilo. Taraba navrhuje, aby sa zmenila ústava tak, aby sa referendom dalo skrátiť volebné obdobie.

Kavecká povedala, že jediným rozsievačom hádok v koalícii je opozícia. Tvrdí, že tá sa z toho teší. To, že sú v koalícii rozličné názory na niektoré témy, je podľa nej forma demokracie. Tomáš poukázal na rozdielne názory pri odvolávaní ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) či ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Svedčí to o prejave nedôvery voči vláde, a nie o demokracii, tvrdí.

Borguľa tiež považuje za normálne, že v koalícii sú rozličné názory. Sme rodina koalíciu podporuje aj preto, lebo chce presadzovať svoj program. Avšak v prípade, že sa zopakuje "cirkus", aký bol pri poslednej vládnej kríze, tak Sme rodina okamžite odchádza z koalície. "Nebudeme stmeľovačom," podotkol. Taraba skonštatoval, že "najneschopnejšia vláda tak funguje len vďaka hnutiu Sme rodina".

Tomáš viackrát zopakoval, že mimoparlamentná strana Hlas-SD, ktorej je súčasťou, je za to, aby bolo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 dobrovoľné. Taraba vraví, že nie je dostatok informácií o očkovacích látkach.

Opozícia skritizovala vládu aj za to, že za 400 dní nevedela pripraviť jednoduchú aplikáciu eKaranténa, ktorá mohla byť teraz k dispozícii pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. Apelovala aj na kontroly na hraniciach.

"Chcela by som poprosiť ľudí, ktorí chcú cestovať na dovolenku, aby si dobre zvážili, do ktorej krajiny idú. Máme tu jasný automat, aké sú krajiny čierne či zelené," povedala Kavecká s tým, že ľudia musia rátať aj s tým, že ak sa vrátia z čiernej krajiny, musia absolvovať karanténu. OĽANO podľa nej víta očkovaciu politiku. Očkovanie by mohlo fungovať ako motivácia na cestovanie do zahraničia, myslí si Borguľa. Kritizoval tiež, že slovenské hranice sú "deravé ako rešeto".