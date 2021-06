KORONAVÍRUS Konzílium odborníkov upozorňuje na variant delta: Pripravilo cestovné odporúčania

Ako poukázali odborníci, v poslednom období sledujú v niektorých krajinách Európskej únie, najmä v Portugalsku a niektorých regiónoch Španielska, rastúcu epidemiologickú hrozbu v podobe variantu delta. "Veľké problémy už spôsobil a spôsobuje aj v Spojenom kráľovstve a mnohých oblastiach južnej pologule," pripomenuli s tým, že veľmi dôležitú úlohu zohráva ochrana štátnej hranice.

Konzílium odporúča pred cestou oboznámiť sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii. Dôsledne tiež radia zvážiť cestu do rizikových krajín. Pri zhoršení situácie v krajine podľa nich treba počítať s prípadnými obmedzeniami v súvislosti s návratom na Slovensko.

Ak je to možné, občania by podľa konzília mali pri ceste do zahraničia uprednostniť individuálnu dopravu pred hromadnou. "Najbezpečnejšie je cestovať do zahraničia, ak sme kompletne zaočkovaní," poznamenali odborníci. Pred návratom do zahraničia sa treba vždy zaevidovať do e-hranice, apeluje tiež konzílium. Podľa charakteru rizika v navštívenej krajine odporúčajú tiež absolvovať po návrate testovanie v súlade s odporúčaniami vlády a zostať v karanténe.