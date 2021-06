Dovolenkári, POZOR: Toto mesto pokutuje turistov! Presvedčili sa o tom aj Česi

Francúzsky turista si vyslúžil pokutu vo výške 150 eur za to, že na hlavnom benátskom kanále prevádzkoval takzvaný paddleboarding, teda jazdu na doske postojačky s pádlom. Uviedla to v pondelok miestna polícia, ktorá sa zameriava aj na dodržiavanie pravidiel slušného správania v meste na lagúne a vykonala záťah proti "neúctivým" návštevníkom. Tí sa do starobylých Benátok opäť vracajú vo väčšom množstve po poslednom lockdowne.

Zdroj: Getty Images

Polícia spomenula aj ďalšie príklady nevhodného správanie turistov, vrátane prípadu dvoch Čechov, ktorí dostali pokutu vo výške 100 eur každý. Jeden z nich sa prechádzal po námestíčku Campiello Selvatico na bicykli, druhý sa preháňal pred historickým palácom Palazzo Cavalli na elektrickom skútri.

Zdroj: Getty Images

Dve Nemky podľa polície museli zaplatiť pokutu vo výške 250 eur za to, že sa slnili v bikinách pri kostole San Stae, čo polícia označila za ďalší príklad "degradácie" mesta. Traja turisti z Bangladéša potom dostali každý pokutu po 50 eur za to, že po historickom moste Ponte della Costituzione hrkali s cestovnými kuframi na kolieskach.