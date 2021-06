SNS požaduje, aby potvrdenie pre ľudí po prekonaní COVID-19 platilo nepretržite

Andrej Danko

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Ľudia, ktorí prekonali nový koronavírus, by mali získať nepretržite platné potvrdenie o získaní imunity, ako je to v prípade zaočkovaných jedincov. Požaduje to vo svojom stanovisku mimoparlamentná strana SNS. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o zmene neuvažuje, zdôrazňuje, že ide o odbornú otázku.