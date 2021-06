Exriaditeľka pozemkového fondu za SNS: Priznala úplatky a odhalila aj systém!

Bývalá šéfka Slovenského pozemkového fondu Adriana Šklíbová sa priznala pričom odhalila prepojenia korupčnej kauzy priamo na Slovenskú národnú stranu. "Skupinu obvinených ľudí spojených priamo či nepriamo so Slovenským pozemkovým fondom stíha prokurátor ako zločineckú skupinu. Cez obvineného podnikateľa Martina Kvietika vyšetrovacie orgány spájajú kauzu aj so Slovenskou národnou stranou, ktorá po voľbách v roku 2016 ovládala ministerstvo pôdohospodárstva, pod ktoré spadá aj pozemkový fond," uviedol portál Aktuality.sk s tým, že v uznesení o väzbe sa spomína, že vyšetrovatelia odhalili hierarchiu organizovanej skupiny – do vyšších funkcií mali byť dosadení takí ľudia, ktorých schvaľovala SNS aj finančník spájaný s touto stranou Martin Kvietik.

"Sudca ho ako hlavu skupiny vzal do väzby, kde skončila aj bývalá šéfka pozemkového fondu Gabriela Bartošová, jej predchodkyňa Adriana Šklíbová a ďalší piati obvinení. Jedna dôležitá osoba sa po zadržaní priznala," napísal spravodajský portál.