Koaličný spor vrcholí! Pčolinský a Mikulec si už skočili do vlasov aj verejne: Povedz mi to do očí!

Mikulec sa v najnovšom statuse vyjadroval ku krokom Pčolinského, ktorý už otvorene v médiách povedal, že ho nepodporí, hoci sú z jednej koalície. Teraz to však dal najavo už úplne verejne,a to dokonca bez médií - priamo pod statusom ministra.

Vidíme sa v utorok, poviem ti to do očí

Rovno pod statusom ministra sa ozval totiž sám poslanec Peter Pčolinský, ktorý sa "teší" na utorok. "Veľmi rád ti to poviem aj do očí a hneď v utorok na schôdzi bude príležitosť. Určite sa chystám aj vystúpiť v rozprave," píše v komentári pod statusom Pčolinský. Mikulcovi ešte odkázal že sa "vidia v utorok,".

Zdroj: Facebook/Peter Pcolinský

"To, že verejne hovorím, že Mikulec je neschopný minister, nie je zasahovanie do práce polície ale pomenovanie faktov," odpovedal na komentár pod ministrovým statusom Pčolinský.

Zdroj: Facebook/Roman Mikulec - minister vnútra SR

Pčolinský je v konflikte záujmov, tvrdí Mikulec

Mikulec v statuse prezentoval svoj názor na postoj Pčolinského tiež úplne jednoznačne, pričom narážal aj stále väzobne stíhaného exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. "Pán Pčolinský je predovšetkým v ťažkom konflikte záujmov a blízky vzťah s obvineným mu zjavne bráni zachovať si vo veci objektívnosť. Nemal by sa však v žiadnom prípade uchyľovať k ohováraniu a snahám o zasahovanie do vyšetrovania. Sú to praktiky, ktoré boli blízke predchádzajúcim vládam a my sme prišli s týmito praktikami skoncovať," komentoval Pčolinský.