Vláda schválila cestovateľský semafor: Do čiernych krajín radšej ani nechoďte, tvrdí rezort diplomacie

Ilustračné foto

Zdroj: ÚV SR, Getty Images

BRATISLAVA - Občania by mali v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a šírenia nových mutácií vírusu zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zelených krajín cestovného semaforu. Vyplýva to z cestovného odporúčania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Do červených krajín radí rezort necestovať a dôrazne odporúča nenavštevovať čierne krajiny.