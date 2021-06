MIMORIADNE Celodenné divadlo ohľadom Mičovského demisie ukončila až prezidentka: TOTO bude nový minister!

VIDEO Eduard Heger na Úrade vlády:

Aktualizácia 16:18

Premiér priblížil, že po podaní demisie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského (OĽANO) začali hľadať jeho nástupcu. Podľa vlastných slov meno nového ministra odovzdal prezidentke v piatok (4. 6.). "Dnes som sa stretol s pani prezidentkou, aby sme dohodli vymenovanie tohto nástupcu," uviedol Heger. Predseda vlády priznal, že s Mičovským komunikoval aj v pondelok dopoludnia. Obsah rozhovoru komentovať nechcel.

Za dôležité považuje to, že bude vymenovaný nový minister. Mičovského vyhlásenie o späťvzatí demisie považuje premiér za symbolické gesto. Predpokladá, že to chcel urobiť ako poďakovanie a vyjadrenie, že oblasti svojho pôsobenia chce ostať verný. Heger podčiarkol, že na to bude mať Mičovský priestor v Národnej rade (NR) SR.

Aktualizácia 15:33

Prezidentský palác už oficiálne informuje o vymenovaní nového ministra pôdohospodárstva Vlčana. "Keďže Ján Mičovský svoju demisiu už doručil do KP SR a Ústava SR nepozná úkon jej späťvzatia, prezidentka sa rozhodla demisiu ministra prijať a na základe návrhu premiéra Eduarda Hegera zajtra vymenuje do funkcie nového ministra Samuela Vlčana," uzavrel palác s tým, že Mičovského storno demisie zrejme už nebude platné.

Aktualizácia 14:08

Zrejme budeme svedkami ešte ďalšej neuveriteľnej politickej otočky, pretože aj napriek gestu Mičovského na tlačovej konferencii sa premiér Eduard Heger dohodol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou na novom mene! "Premiér Eduard Heger sa dnes dohodol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou na vymenovaní Samuela Vlčana do funkcie ministra pôdohospodárstva," píše sa v nečakanom stanovisku z Úradu vlády, ktoré prichádza pár minút po 14-tej hodine. Premiér má navyše o tretej tlačovú konferenciu, kde pravdepodobne prehovorí aj na túto tému.

Dôvod bola nominovaná Bartošová

"K 31. máju som do prezidentského paláca doručil demisiu na svoju funkciu. Jasný dôvodom, ako to bolo vtedy, tak aj teraz, bolo prevzatie politickej zodpovednosti, po nominovaní Gabriely Bartošovej, čo som urobil pred polrokom," začal brífing Mičovský.

VIDEO Vyhlásenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského:

Za krátky čas sa udialo mnoho vecí, hovorí Mičovský

"Odvtedy sa však udialo niekoľko vecí, o ktorých som chcel dnes hovoriť. Tí, ktorí zdevastovali túto krajinu strieľali šampusy po tom, ako som sa rozhodol demisiu podať. Dôležitejší však bol ďalší moment - moment spojený s úprimnou ľútosťou množstva ľudí, ktorí hovorili, že tento krok som nemal urobiť. Bol to pocit ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že veci treba robiť poctivo tak, ako to nadefinovala táto vláda," komentuje posledné dianie Mičovský.

Následne nekompromisne vyriekol svoje rozhodnutie. "V tejto fáze sa z boja neuteká, je tu veľa vecí, ktoré treba dotiahnuť do konca a ja som rozhodnutý z boja neutekať. Bol som práve z týchto reakcii milo prekvapený. Podpisy neprišli len od lesníkov ale aj od malých poľnohospodárov," prekvapil Mičovský, ktorý už bol rozhodnutý odísť. Ráno prezidentke doručil list, kde de facto stornuje svoju žiadosť o demisiu. Mičovský hovorí, že nie je prvý, kto niečo také na politickej scéne robí, prirovnal to k späťvzatiu demisiu exministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka z minulej vlády.

Prvé reakcie strán na Mičovského rozhodnutie

Medzi prvými na Mičovského náhle zrušenie demisie reaguje strana Hlas. "Podávanie a následne sťahovanie demisií, ktoré táto vládna koalícia zaviedla, je absolútnym výsmechom štátu a jeho inštitúcií. Ján Mičovský i hnutie OĽaNO nás presviedčali, že jeho ohlasovaný odchod je ukážkovým prejavom politickej kultúry a striktným odmietnutím korupcie, ktorej sa mala dopustiť ministrova nominantka v Slovenskom pozemkovom fonde," píše sa v tlačovom vyhlásení strany.

Stiahnutie demisie sa dá podľa nich interpretovať jediným spôsobom - "Ak ide o vlastnú stoličku, sú nominanti OĽaNO schopní tolerovať hocičo, aj korupciu, proti ktorej pred voľbami toľko sľubovali bojovať. Minister Mičovský zo seba urobil nesvojprávnu a smiešnu figúrku a stal sa ďalším symbolom totálneho chaosu a cirkusu v podaní vládnej koalície," pokračujú Pellegriniovci.

Svoje dodala aj mimoparlamentná strana Spolu. "Minister Mičovský oznámil, že stiahol demisiu. Jedným z dôvodov bolo, že ho nahneval postup skupiny vládnych poslancov, ktorý sa snažili využiť bezvládie na agrorezorte a bez diskusie a štandardného legislatívneho procesu sa poslaneckým návrhom pokúsili cez NR SR presadiť zásadnú zmenu manažmentu lesov v národných parkoch," píše Spolu.

"Povedzme si rovno – akcia s poslaneckým návrhom skupiny vládnych poslancov, nie je žiadna spontánna akcia – je iniciatíva ministra Jána Budaja. Odmyslime si, že ide o porušenie legislatívnych pravidiel vlády a že takáto reforma by mala prejsť riadnym pripomienkovaním a diskusiou," dodali.