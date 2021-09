Je veľmi veľa tém, ktoré treba riešiť, pripomína predseda ZMOS-u Tréger

BRATISLAVA - Problémy s odpadovým hospodárstvom a triedením odpadu, chýbajúca kanalizácia, prístup k pitnej vode, ale aj potreba legislatívne reagovať na vývoj demografie, aj to sú témy, na ktoré chce poukázať 31. snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Podľa predsedu ZMOS-u Branislava Trégera by sa malo hovoriť o stavebnom zákone či modernizácii samospráv.

"Je veľmi veľa tém, ktoré treba riešiť. Vyplynulo to zo spoločenskej objednávky, ale aj z toho, že sme síce v 21. storočí, v digitálnom období, ale 38 percent obcí napríklad nemá kanalizáciu, 227 obcí nemá prístup k pitnej vode," uviedol Tréger pri príležitosti otvorenia snemu.

Poukázať podľa neho treba aj na problémy s odpadmi, odpadovým hospodárstvom či triedením odpadu, v sociálnej oblasti sa treba legislatívne pripraviť na vývoj demografie a fakt, že počet starších ľudí stúpa. Hovoriť by sa tiež malo o zákone o verejnom obstarávaní, ale aj stavebnom zákone a jeho príprave. "Ak nebude kvalitný, môžeme ohroziť čerpanie fondov," poznamenal Tréger.

Veľký dôraz by sa mal klásť na modernizáciu samosprávy, napríklad na plánované vytváranie zdieľaných centier, kedy by mala byť služba obyvateľom poskytovaná rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie.

50 pilotných projektov

Začať by sa malo s 50 pilotnými projektmi, ich počet by sa mal postupne rozširovať. Jednou z dôležitých vecí je podľa šéfa ZMOS-u aj to, že nie sú "skokanským mostíkom" do veľkej politiky, od toho sa chcú dištancovať. "Ak chce ísť niekto zo samosprávy do politiky, nech to skúsi cez parlamentné voľby, ale my sa dištancujeme od koalície aj opozície. Chceme byť ale súčasťou každého riešenia," odkázal Tréger.

Odznieť by malo tiež to, že samosprávy chcú byť partnerom pre štát, čo potvrdili aj počas pandémie. V tejto súvislosti poukázal predseda združenia aj na to, že stále existujú tí, ktorým nikto za ich pomoc a prácu nepoďakoval.

Príkladom sú podľa neho dobrovoľné hasičské zbory, ktoré dezinfikovali miestnosti, nosili obedy či organizovali ľudí pred testovacími miestnosťami. "Urobili veľmi veľa dobrej roboty a nikto sa o nich nezmienil," zdôraznil Tréger.