Vladimír zverejnil inzerát, ktorý pobúril Slovákov: Doopatrujeme starčeka výmenou za dom!

BRATISLAVA - Bratislavčan Vladimír Hutta sa musí do septembra vysťahovať z bytu a svoju situáciu sa rozhodol riešiť skutočne netradičným spôsobom. Na sociálnych sieťach zverejnil inzerát, ktorý vyvolal rôzne ohlasy.

Veľmi nezvyčajným spôsobom sa rozhodol riešiť svoju bytovú situáciu Bratislavčan Vladimír. Ten na sociálnej sieti zverejnil kontroverzný inzerát, ktorý vyvolal u väčšiny ľudí zmiešané pocity. "Sme otec s dcérkou a hľadáme staršieho človeka z BA ktorého by sme doopatrovali výmenou za rodinný dom v BA. Sme bratislavská kresťanská rodina s dobrým vychovaním, ja pracujem ako IT technik vo svojej firme a Johanka moja dcérka chodí na ZŠ," napísal Vladimír.

"Budete naša babka či dedko ktorí nám chýbajú, hľadáme ľudí ktorí nemajú deti a boli by vďačný za šikovného syna a vnúčatko. Zaplatíme doživotné energie, opravy, stravu a spoločné dovolenky a výlety, máme v horách horskú chalúpku, kam by ste s nami mohli chodievať," doplnil inzerát.

Zdroj: FB/Vladimír Hutta

Vladimír dodal, že so svojou dcérou radi cestujú a dokonca spolu chodia aj na tzv. urbex - preskúmavať opustené budovy. Z nich robia aj videá, ktoré Vladimír zverejňuje. Bratislavčan si však za tento inzerát vyslúžil poriadnu vlnu kritiky a ľudia si myslia, že chce starých ľudí len využiť, aby naňho prepísali dom.

"Ľudia, napíšem vám tu všetkým. Skúste, než ma začnete urážať, aj trochu rozmýšľať. Ak by mladí ľudia, ktorí platia obrovské hypotéky a ledva žijú, pomohli starým ľuďom, ktorí majú slabé dôchodky, ale aj dom, tak by sa všetkým žilo oveľa lepšie a navzájom by si pomohli," odpovedal všetkým Vladimír.