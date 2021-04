Dievčina si hľadala podnájom, jeden inzerát ju totálne dostal: Keď zbadáte ten detail na FOTO!

Užívateľka menom Beth zverejnila na Twitteri fotografiu nehnuteľnosti, na ktorú narazila, keď si hľadala nový podnájom. Pri pohľade na posteľ v jednej z ponúkaných miestností ju upútal "hrb" prekrytý perinou. Z obrysov možno usúdiť, že pod ňou niekto ležal a snažil sa ukryť pred zvečnením, čo mu ale veľmi nevyšlo. Tento bizarný detail však zjavne neprekážal realitnému agentovi, ktorý ho zverejnil ho v ponuke.

Just love that this person was like, I could get out of bed while the estate agent takes a picture or I could become b e d l u m p pic.twitter.com/vpIdIJN8ZD