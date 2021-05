Ďalšia rana pre Heráka, ktorý čelí vážnemu obvineniu: Definitívny ODCHOD! Už nie je členom OĽaNO

Herák informoval o pozastavení členstva minulý týždeň v stredu potom, čo sa prevalila informácia o obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Hovorca hnutia OĽaNO dnes informoval, že z hnutia definitívne odišiel a bude pôsobiť ako nezaradený poslanec.

Definitívny odchod z OĽaNO

"Poslanec NR SR Ján Herák od 28. 5. 2021 oficiálne nie je členom poslaneckého klubu OĽANO. Od tohto dátumu pôsobí v NR SR ako nezaradený poslanec," informoval Bystriansky. Herák sa médiám spočiatku vyhýbal a celú vec označil za blud a výmysly. Na verejnosti sa prvýkrát ukázal dva dni od prevalenia informácie. Išlo však len o krátke vyhlásenie, po ktorom odišiel bez otázok.

Svoju nevinu dokážem

Mediá požiadal, aby rešpektovali prezumpciu neviny. "Preto opätovne uvádzam, že som kedykoľvek ochotný poskytnúť súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Pokiaľ sa táto vec nevyšetrí, rozhodol som sa pozastaviť členstvo v klube OĽaNO," povedal poslanec v stredu. "Som pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní, plne dôverujem týmto orgánom a verím, že očistenie môjho mena a preukázanie mojej neviny zo skutku, ktorý sa mi v uznesení kladie za vinu, samozrejme, dokážem," povedal.

Šokujúca spoveď ďalšieho dievčaťa

Po prevalení obvinenia, podľa ktorého mal zneužiť 14-ročné dievča, sa objavil ďalší prípad. V ďalšom prípade malo ísť o 16-ročné dievča tiež z detského tábora, ktoré tam bolo v tom čase vypomáhať. Dievča pre portál Nitranoviny.sk popísalo, čo sa medzi ňou a poslancom dialo. "Keď prišiel, pridal sa ku mne a vypytoval sa samé čudné, osobné veci, či mám priateľa, či som už mala pohlavný styk. Neskôr tvrdil, že som mu hovorila, aký je pekný a že ma priťahuje… Hrozné," popisuje šokujúci zážitok s Herákom mladé dievča.

Za mlčanie tablet

Herák však údajne a podľa jej slov vraj neprestával dobiedzať. "Ako to, že taká mladá nemá priateľa, pýtal sa dookola. Cítila som, ako sa ku mne približuje… lichotil mi… Ťažko sa mi o tom hovorí. Hanbila som sa, bola som ticho. Cítila som, že ma obchytkáva… išiel mi pod veci, cítila som jeho...," nedokončila ani vetu mladá dievčina, ktorá opisuje skutočne nechutnú príhodu. Dievča dokonca pri spomínaní na tento zážitok nedokončilo viaceré vety a plakalo.

Herák jej potom mal údajne dohovárať, aby si to nechala pre seba, lebo by z toho mohli obaja vyjsť veľmi zle. Na oplátku jej mal za mlčanie kúpiť tablet. Jeho záujem však pretrvával aj naďalej a písal jej cez sociálne siete. Mladá žena ďalej uviedla, že keď sa objavili prvé informácie v médiách o Herákovi a obvinení, že zneužil maloletú, dostala informácie, že sám vraj zisťuje, kde sa teraz nachádza a žije.

Je to blud a výmysel

Informácie o obvinení zo zneužívania maloletej osoby sa začali šíriť v pondelok 24. mája. Poslanec si prevzal uznesenie o obvinení z nitrianskej prokuratúry. Herák informáciu neskôr potvrdil. "Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou," reagoval.

Ako neskôr uviedol v stanovisku, odmieta, že by sa stali veci, z ktorých bol obvinený. "Tábory pre deti organizujem už 15 rokov. Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať," uviedol. Dodal, že plne spolupracuje s políciou a poskytne plnú súčinnosť, aby sa prípad vyšetril.