Korčok reagoval na uzatvorenie vzdušného priestoru pre bieloruské aerolínie

"V súvislostí s rozhodnutím lídrov EÚ Slovensko zakazuje prelet svojim vzdušným priestorom, ako aj používanie svojich letísk bieloruským aerolíniám. Je to jednoznačná odpoveď na neakceptovateľné konanie a porušenie pravidiel bieloruským režimom," napísal Korčok na Twitteri.

Európska únia sa už v pondelok na summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair medzi Aténami a Vilniusom.

Following the decision of #EU 🇪🇺 leaders, Slovakia 🇸🇰 bans overflights of its airspace & use of its airports for Belarusian airlines. Clear response to unacceptable actions & breach of rules by Belarus regime.