Kollár vo vysielaní perlil: ZOSTRIH hlášok a mimoriadne veselá nálada, pripustil, že hlasoval za absurditu

Kollár bol vo vysielaní mimoriadne veselý

Kollár volal do štúdia v mimoriadne dobrej nálade. Ten po miernej upútavke od moderátora, ktorý povedal, že bude "mierne vyrývať" povedal: "Som zvyknutý, mám to rád. Poďte do mňa,". Ťažko povedať, čo Kollára dnes tak potešilo, no jedno je isté - s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou našli kompromis pri reforme kolúznej väzby.

Šéf parlamentu doslova perlil

Počas vysielania však padali aj ďalšie zábavné citácie ako napríklad: "Ja som si dal Pfizer Zenecu, či ako sa to volá," či “Ja som Boris Kollár a môžem sa mýliť, ale je to moje presvedčenie,”. SItuácia zašla až tak ďaleko, že samotný zostrih hlášok z vysielania pripravila aj satirická stránka Zomri.

Prečo podporil opozičný návrh?

Predseda Sme rodina má však jednoduché vysvetlenie, prečo hlasoval za návrh premiestniť väzovné stíhaného Pčolinského na pár minút do parlamentu. "Takto som to cítil," stručne odôvodnil vo vysielaní Kollár.

​Hlasovanie sa odohralo na dnes začatej mimoriadnej a pred verejnosťou utajovanej schôdzi, ktorá je o minulotýždňovom tajnom stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu na pôde SIS. Tí tam mali riešiť veľké kauzy. Závodský však naliehal a od Kollára sa dožadoval odpovede, či jeho hlasovanie nebolo chybou, pričom vykreslil aj alternatívu, že Pčolinský príde v sprievode polície a v putách. "Hlasoval som za absurditu," pripustil Kollár, ak by to malo prebehnúť takto.

Zdroj: Topky/Maarty

Som presvedčený o Pčolinského nevine, opakoval Kollár

Kollár mal však v zuboch aj novinárov, ktorí podľa jeho slov "zbytočne rozfúkali" celú túto kauzu. V prípade väzby exšéfa SIS je Kollár jednoznačne presvedčený o jeho nevine. "Som stopercentne presvedčený o Pčolinského nevine, bude pred súdom oslobodený a budeme mu musieť platiť," vyhlásil prekvapivo vo vysielaní Kollár, pričom Závodský sa ho spýtal, či je to v poriadku takto vyhlasovať ešte pred oficiálnym záverom súdu.