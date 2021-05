Drsné obvinenia bývalého šéfa NAKA v kauze Makó v SIS! VIDEO Matovič reaguje: Nemám s tým nič spoločné

BRATISLAVA - Expremiér Igor Matovič odmieta, že by to bol práve on, kto tlačil na to, aby kajúcnik Ľudovít Makó odišiel z Kriminálneho úradu Finančnej správy do Slovenskej informačnej služby.

Bývalý predseda vlády SR a súčasný minister financií Igor Matovič odmietol, že by intervenoval za presun bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa do SIS. "Nemám s tým nič spoločné," uviedol pred novinármi pred stredajším rokovaním vlády. "Bol som len informovaný, že odchádza z KUFS do SIS," povedal Matovič. Tvrdí, že článok, ktorý sme publikovali, zatiaľ nečítal.

Igora Matoviča sme v súvislosti s Ľudovítom Makóom kontaktovali v utorok prostredníctvom hovorcov Ministerstva financií. Doteraz nám však neodpovedal. Branislav Zurian vo svojom tretsnom oznámení, ktoré podal vo februári na Borisa Beňu, spomínal aj Igora Matoviča.

"Povedal mi (Beňa), že premiér Igor Matovič ho (Makóa, pozn. red.) potreboval bez problémov a v tichosti bez kriku dostať z funkcie od Hegera z Kriminálneho úradu Finančnej správy a tak ich požiadal, aby ho zobrali do SIS. Neskôr mal ísť robiť do Budapešti. že bol taký barter, aby dobrovoľne uvoľnil miesto riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy," šokoval Zurian.

Branislav Zurian nám odpísal, že kým nebude vypočutý vyšetrovateľom, k prípadu sa vyjadrovať nebude. Podľa našich informácií sa Zurian dožadoval výsluchu pred prokurátorom Kyselom a chcel vysvetliť okolnosti, ktoré tvrdí Boris Beňa. Kysel mal reagovať, že ho vypočuť nechce. Otázku sme zaslali aj na Úrad špeciálnej prokuratúry aj do Slovenskej informačnej služby. SIS sme sa pýtali, či je pravda, že Ľudovít Makó bol ich príslušníkom a či tam išiel na žiadosť vtedajšieho premiéra Igora Matoviča.

Branislav Zurian Zdroj: SITA/Polícia SR

"Spolupráca fyzických osôb so spravodajskou službou vrátane služobného pomeru je utajovanou skutočnosťou chránenou zákonom. Z tohto dôvodu bez ohľadu na pravdivosť alebo nepravdivosť informácií, na ktoré sa môže vzťahovať vaša otázka, Slovenská informačná služba nesmie komentovať žiadne informácie, ktoré by sa týkali prípadnej spolupráce spravodajskej služby s konkrétnou osobou alebo jej zaradenia do služobného pomeru v SIS," napísala Katarína Némová, hovorkyňa SIS. Z Úradu špeciálnej prokuratúry sme odpoveď nedostali.