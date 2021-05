Prichytená prezidentka! Takto ste Zuzanu Čaputovú ešte nevideli: Aha, čo si obliekla na prechádzku do vinohradov

Tlačová konferencia o budúcnosti Európy v Bratislave

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Tak toto ste ešte nevideli! Po láskyplnom vyznaní domácemu miláčikovi, prezidentka Zuzana Čaputová opäť prekvapila. Na prechádzke vinohradmi ju prekvapili náhodné okoloidúce. Ak by ste čakali prezidentku vo formálnom oblečení, veľmi by ste sa mýlili. Pozrite sa v čom sa vybrala na prechádzku so psom.