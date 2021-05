Trnavčan (29) vedel, prečo uniká! Autentické VIDEO zo zadržania: Pre políciu je známa firma

ZAVAR – Trnavskí PMJ-čkári šli v pätách 29-ročnému vodičovi volkswagenu, dokým nenabúral do smetiaku. Náraz poškodil zaparkované auto, oplotenie i fasádu domu. Policajtom bolo hneď jasné, prečo sa mladík snažil ujsť. Bol pre nich "známou firmou".

Policajná hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky vodiča poznala a vedela, že šoféruje aj napriek viacerým zákazom a tiež v čase, keď už si mal odpykávať trest v Leopoldove. „Operatívne informácie navyše hovorili aj o tom, že muž má byť za volantom pod vplyvom drog a drogy prechovávať,“ podotkli muži zákona.

Tí mladíka v obci Zavar vyzvali, aby zastavil. No neuposlúchol a dal sa na útek. Nad volkswagenom však stratil kontrolu, vyšiel mimo cestu a narazil do smetiaku. Náraz poškodil zaparkované auto, oplotenie a fasádu domu. Po nehode sa pokúsil ešte o útek, no policajti ho ihneď spacifikovali.

V aute sa okrem neho nachádzala žena. „Vzhľadom na náraz a vybuchnuté airbagy v aute, privolali policajti na miesto posádku RZP. Obe osoby vyviazli bez zranenia,“ uviedli zástupcovia zákona.

Muž absolvoval dychovú skúšku na alkohol. Jej výsledok bol negatívny. Z dôvodu podozrenia, že mohol byť pod vplyvom drog, mu v nemocnici odobrali krv. „Na mieste činu policajtom vydal kovovú krabičku a vrecko so zelenou sušinou, ktorú označil ako marihuanu,“ doplnili ochrancovia zákona s tým, že mladík z okresu Trnava je podozrivý z prechovávania drog a z opakovaného marenia výkonu úradného rozhodnutia. Do rozhodnutia súdu zostáva zadržaný v cele policajného zaistenia.