Škandál s očkovaním: Šéf NCZI sa pustil do hejtov na sociálnej sieti, DÔVOD prečo mladí predbehli starých

BRATISLAVA – Termíny na očkovanie pre 16-ročných a 17-ročných sa pridelili správne v súlade s vyhláškou. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Róbert Suja.

V oblastiach, kde títo ľudia boli prihlásení, podľa šéfa NCZI nie je taký dopyt po očkovaní. Tvrdí, že mladí prejavili vysokú mieru ochoty cestovať na očkovanie cez celú krajinu. Pokiaľ sú vakcíny dostupné, nevidí problém v tom, aby boli títo ľudia očkovaní. "Keď nadšencov odstavíme hneď na začiatku, myšlienka sa nebude šíriť ďalej," povedal.

Suja sa, naopak, obáva nízkeho záujmu o očkovanie. V čakárni je podľa jeho slov prihlásených aktuálne 258.000 ľudí. Hovorí, že ak sa nezaregistruje viac ľudí, očkovacie centrá sa môžu o tri až štyri týždne zatvoriť. Očakáva, že miera zaočkovanosti nedosiahne ani 38 percent, teda sa nepodarí vytvoriť kolektívnu imunitu.

Poukázal tiež na to, že NCZI nedostalo zo strany štátu žiadnu finančnú podporu, napríklad na rozposielanie SMS správ, pričom do antigénových testov šlo podľa neho "množstvo peňazí". Zdôraznil, že NCZI je technický realizátor, nevplýva na vakcinačnú politiku. Kritizoval preto "hejty" na sociálnej sieti voči NCZI.Chorí sú podľa šéfa NCZI očkovaní priebežne. Informácie o nich dostalo centrum zo strany zdravotných poisťovní vo štvrtok (29. 4.). Doba čakania na vakcíny je podľa jeho slov regionálne rozdielna.

Tínedžeri sú nahnevaní

Množstvo ľudí medzi 16-18 rokov sa prihlásilo do Čakárne hneď, ako bolo možné. O to väčšie prekvapenie ich čakalo, keď im prišli o pár hodín SMS správy s termínom. To sa však nepozdávalo expremiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý na sociálnej sieti napísal, že dúfa, že nikto z mladých ľudí nedostane vakcínu skôr, ako starší človek. Tínedžeri sú totiž očkovaní vakcínou Pfizer, ktorá je jediná schválená pre ľudí od 16 rokov.

O to väčšie však bolo prekvapenie mladých ľudí a ich rodičov, keď im prišla ďalšia správa, ktorá im oznamovala, že očkovanie sa ruší a sú zaradení naspäť do čakárne. "Aj my sa chceme chrániť, chceme sa stretávať s kamarátmi, aspoň trocha žiť ako na začiatku minulého roka,“ povedal pre Pravdu Jakub z Košíc, ktorý oslávi 18. narodeniny v júni.

Ľudia chcú mať na výber

Naopak, od 18 do 59 rokov sa na Slovensku očkuje vakcínou Astrazeneca, ktorej podľa prieskumov dôveruje najmenej ľudí. Aj to je zrejme dôvod, prečo v tejto vekovej kategórii nie je tak veľa prihlásených čakateľov. Ľudia chcú mať pri vakcínach na výber.

Vakcín by malo byť do leta dostatok, niektorí kompetentní hovoria, že by ich malo byť toľko, že ľudia si možno budú môcť aj vybrať.