KORONAVÍRUS Oddnes platia nové opatrenia: V týchto okresoch sa netreba preukazovať testom

Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania, teda v ružových a červených okresoch, nie je potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže pre ne cez deň neplatí zákaz vychádzania. Testom sa však budú ľudia musieť preukázať v čase od 21.00 h až do 1.00 h rána. Vtedy totiž platí v týchto typoch okresov zákaz vychádzania. V ružovom okrese stačí 21-dňový test a v červenom 14-dňový test. Je možné sa v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.

Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21.00 do 1.00 h. Tu sa naďalej bude vyžadovať negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke, keďže v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

V okresoch s tretím stupňom varovania, teda v bordových, platí zákaz vychádzania od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa. Pravidlá pre vstup do prevádzok a pracovísk v okresoch v tomto stupni varovania zostávajú tak, ako boli. Pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, prípadne iným dokladom o výnimke.

Väčšina okresov je v červenej fáze

Od pondelka je podľa COVID automatu na Slovensku 60 okresov v červenej fáze. V bordovej fáze ich je desať a v ružovej fáze ich je deväť. V čiernej fáze už nie je ani jeden okres. Vyplýva to z aktualizovaného rozdelenia okresov podľa rizikovosti, ktoré na uplynulom rokovaní (28. 4.) schválila vláda. V treťom stupni varovania sú okresy Ilava, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Martin, Myjava, Poltár, Považská Bystrica, Trenčín, Turčianske Teplice a Tvrdošín.

V druhom stupni varovania sú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a okres Zvolen.

Zdroj: korona.gov.sk

V prvom stupni varovania sú okresy Dunajská Streda, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Skalica, Sobrance, Stropkov, Topoľčany a okres Zlaté Moravce.

Žiaci nepotrebujú test

Od pondelka môžu bez testu na COVID-19 vstupovať do škôl a školských zariadení žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a študenti vstupujúci do priestorov vysokej školy na prijímacie konanie. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Kultúrne podujatia môžu fungovať za istých podmienok

Od pondelka môžu v červených a ružových okresoch, teda v okresoch druhého a prvého stupňa varovania, fungovať za splnenia viacerých podmienok divadelné, exteriérové filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

Návštevníci týchto podujatí budú povinní preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín či negatívnym PCR-RT/LAMP testom nie starším ako 72 hodín.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Organizátor musí byť schopný preukázať počet návštevníkov a uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt na návštevníkov po dobu dvoch týždňov od podujatia. Vstup na podujatia bude umožnený len s rúškom či respirátorom v zmysle aktuálneho nariadenia hygienikov. V interiéri môže byť do 50 percent kapacity, maximálne 150 divákov, v exteriéri do 50 percent, maximálne 200 divákov. Počíta sa len so sediacim obecenstvom.

Zakázané sú podujatia zamerané na školopovinné deti alebo školské skupiny. Povolená nie je ani kontaktná práca s publikom. Obsadené môže byť každé druhé sedadlo. Hygienici odporúčajú šachovnicové sedenie. Zakázané je občerstvenie. Samozrejmosťou je dezinfekcia rúk pri vstupe, vetranie a výmena vzduchu. Ak je občerstvenie ponúkané v exteriéri, stoly od seba musia byť vzdialené minimálne dva metre.

Náhrada testu viacerými dokladmi

Od pondelka 3. mája platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá upravuje organizáciu hromadných podujatí aj športového charakteru. Vo všetkých prípadoch, kedy vyhláška stanovuje podmienku negatívneho testu na ochorenie COVID-19, je možné preukázať sa namiesto neho aj dokladmi o skutočnosti, že:

1. osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

2. osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

3. osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

4. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

5. ide o osobu do 10 rokov veku.

Jazda lanovkou

Kabínkové lanovky môžu od pondelka využívať jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti. Návštevníci lanových dráh a vlekov sa po novom budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Kúpaliská a plavárne

Kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené len v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na šesť zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške. Zatvorené zostávajú prevádzky poskytujúce služby wellness ako sauny, vírivky, kúpele či zábaly.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Fitnescentrá

Fitnescentrá môžu byť otvorené s maximálnou kapacitou osôb do šesť ľudí, dodržať sa však musia ďalšie podmienky stanovené vo vyhláške.

Zdroj: Getty Images

Zatvorené ostávajú prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v okresoch s tretím, teda bordovým stupňom varovania podľa COVID automatu. Rovnako zostávajú zatvorené prevádzky verejného stravovania. Naďalej však môžu vydávať pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou, prostredníctvom donáškovej služby alebo prostredníctvom letných terás. Zatvorené zostanú aj prevádzky interiérových filmových predstavení.