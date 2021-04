Podnikateľ s vínom bol obžalovaný zo subvenčného podvodu: Do väzenia pôjde na 10 rokov

BRATISLAVA - Podnikateľ s vínom Štefan Duč, obžalovaný zo subvenčného podvodu, pôjde na desať rokov do väzenia. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR na svojom verejnom zasadnutí. Odvolací súd potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica z decembra 2019. NS SR zrušil však časť výroku, ktorá sa týka náhrady škody.

Štvrtkový verdikt je právoplatný a nie je možné voči nemu sa odvolať. Následne bude vydaný príkaz na dodanie odsúdeného do výkonu trestu. Duč by si mal trest odpykať v ústave s minimálnym stupňom stráženia. NS SR sa stotožnil s právnou kvalifikáciou trestných činov, ktorých sa dopustil Duč, označovaný za Kráľa Tokaja. Duč si verdikt nevypočul, dal súhlas svojim obhajcom, aby sa zasadnutie uskutočnilo v jeho neprítomnosti. "Odvolací súd na dnešnom verejnom zasadnutí ponechal v platnosti rozsudok súdu prvého stupňa, to znamená trest navrhovaný obžalobou. Iba čiastočne modifikoval rozhodnutie o náhrade škody, čím čiastočne vyhovel obžalovanému. Modifikácia je iba v tom smere, že odkázal na konanie nie pred civilným súdom, ale pred správnym orgánom," povedal médiám prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý si nežiadal byť menovaný.

Prvostupňový súd Duča na začiatku decembra 2019 uznal vinným zo subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Okrem toho mu uložil peňažný trest 100.000 eur. V prípade, že by ho neuhradil, hrozil mu náhradný trest odňatia slobody vo výške jedného roka. Podľa rozsudku ŠTS mal obžalovaný spôsobiť škodu 2,8 milióna eur, keď nenaložil s poskytnutou dotáciou pre svoje dve vinárske spoločnosti hospodárne a efektívne.

Štefan Duč nakupoval pre vinárske spoločnosti Viničky s.r.o. a Vinárstvo Viničky technologické zariadenia na výrobu vína netransparentne. Projekt bol financovaný z fondov na podporu rozvoja vidieka. O dotácie, nenávratné príspevky požiadal obžalovaný v roku 2008. Zariadenia v jednom prípade nakupoval aj od v minulosti za rozsiahle podvody odsúdeného Mikuláša Varehu, označovaného za Kráľa Zemplína. V prípade už padol zo strany ŠTS verdikt aj v roku 2016. NS SR však vec vrátil naspäť na prvostupňový súd, aby doplnil dokazovanie.