Odsúdený Štefan Duč má byť o rok dlhšie vo väzení? Nezaplatil peňažný trest

BRATISLAVA – Odsúdený bývalý podnikateľ s vínom Štefan Duč by mal k svojmu väzobnému trestu za spáchaný subvenčný podvod dostať ešte jeden rok. Ako náhradný trest za to, že odsúdený nezaplatil vymeranú finančnú sankciu, to nariadil Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Rozhodnutie ešte nie je právoplatné, odsúdený sa voči nemu odvolal.