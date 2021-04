Stretnutie PS s Hegerom aj šéfkou kultúry: Bolo to milé, ale... kultúra v Pláne obnovy nebude! Rezort reaguje

Zora Jaurová spolu s Luciou Plavákovou absolvovali ako zástupkyne takmer 2000 signatárov hromadnej pripomienky občanov k Plánu obnovy rozporové konanie s Ministerstvom financií. Podľa vyjadrení Jaurovej na sociálnej sieti kultúra v Pláne obnovy nebude. "Kde bude, zatiaľ nevieme," napísala.

Milé stretnutie s nemilým výsledkom

V pripomienke žiadali aby ministerstvo financií prehodnotilo priority predloženého Plánu obnovy a odolnosti SR a vyčlenilo 2 % z celkového objemu prostriedkov do osobitnej novej kapitoly, venovanej obnove kultúrnych a kreatívnych sektorov prostredníctvom reforiem a investícií v tejto oblasti tak, ako to odporúčal aj Európsky parlament.

"Nečakaným a pozitívnym prekvapením bolo, že okrem generálnej riaditeľky Sekcie plánu obnovy Lívie Vaššákovej sa nášho stretnutia zúčastnili aj premiér Eduard Heger a ministerka kultúry Natália Milanová," uviedla.

Ocenila, že uprostred "sputnikových turbulencií" si premiér našiel čas na našu pripomienku. "Aj keď to bolo asi to najpríjemnejšie, čo v tento deň zažil," uviedla. "Nemilým a neprekvapivým výsledkom stretnutia bohužiaľ bolo, že MF našu pripomienku neakceptovalo – okrem iného by to znamenalo, že by museli preorganizovať celé finančné rozdelenie Plánu obnovy a „niekomu zobrať“," píše v statuse Jaurová.

Toto je výsledkom zlého procesu prípravy Plánu obnovy

To je však podľa nej dôsledkom zlého a netransparentného procesu prípravy Plánu obnovy, do ktorého bola odborná a širšia verejnosť zapojená až v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde prakticky žiadne zásadnejšie a koncepčné zmeny nie sú možné. "Pán premiér sa zaujímal o to, čo vlastne v kultúre treba urobiť. Verím mu jeho úprimný momentálny záujem, ale odpoveď je – presný opak toho, ako sa ku kultúre pristúpilo v Pláne obnovy," skonštatovala.

Pokiaľ sa podľa nej kultúra nestane vládnou prioritou a nebude prierezovou politikou, ktorá bude mať významné miesto v strategických dokumentoch a ich rozpočtoch, "ostanú nám iba takéto (naozaj) milé rozhovory, v ktorých nás vládni činitelia budú uisťovať, že oni kultúru „majú radi“ a „záleží im na nej“".

Odpovede boli vágne

Na stretnutí malo viackrát padnúť, že na kultúru budú iné zdroje. "Ale keď som sa snažila zistiť aké a ako presne vláda plánuje výdavky zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu na jednotlivé oblasti v komplementarite s Plánom obnovy, odpovede boli veľmi vágne. Neostáva nám tak nič iné, ako brať premiérove slová vážne a v najbližších dňoch, týždňoch a mesiacoch sa intenzívne pripomínať a žiadať, aby bola kultúra a kreatívny priemysel vo väčšej miere zahrnutá nielen do programov podpory z európskych fondov, ale aj zo štátneho rozpočtu," napísala.

Ministerka kultúry podľa Jaurovej slov vravela, že vo vláde majú všetci veľký vzťah ku kultúre a radi chodia do divadla. "Tak dúfam, že sa divadlá skoro otvoria, aby sme sa tam s členmi vlády mohli cez prestávku pozhovárať o tom, ako sa tento ich krásny vzťah prejaví aj v kvalite vládnych politík, venovaných kultúre," dodala.

Kultúra v pláne podľa rezortu je

Ministerstvo kultúry reagovalo na naše otázky a uviedlo, že je súčasťou plánu obnovy. "V aktuálne zverejnenom návrhu sa nachádza v komponente „Zelenej obnovy budov" reformný zámer venujúci sa starostlivosti o pamiatkový fond," uviedla hovorkyňa rezortu kultúry Zuzana Viciaňová s tým, že po nástupe nového vedenia začali na ministerstve pracovať na reformných plánoch pre udržateľný rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu.

"Plán obnovy je nepochybne výzvou pre každý rezort, aj my sme preto proaktívne pripravovali podklady k reformám, ktoré by mohli byť jeho súčasťou v diskusiách naprieč ministerstvami," reagoval rezort. "Výsledkom sa stal materiál, ktorý je kompasom pre najbližšie roky bez ohľadu na to, z akých zdrojov bude financovaný," uviedlo ministerstvo s tým, že má niekoľko reformných zámerov (reforma nástrojov na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu, reforma štruktúry a kvality knižničnej siete, reforma starostlivosti o zbierkové fondy pamäťových inštitúcií, reforma starostlivosti o pamiatkový fond a reforma plurality a dôveryhodnosti médií).

Plán reforiem za kultúru sa rezort bude snažiť pretvárať postupne na skutočnosť. "Či už to bude REACT-EU, alebo pomocou iných finančných nástrojov, napríklad cez klasické eurofondy, alebo priamo zo štátneho rozpočtu, na čom je jednoznačná dohoda s ministerstvom financií," dodalo ministerstvo.

