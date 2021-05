Budúci týždeň sa majú opäť začať očkovať učitelia, potvrdil Gröhling

"Naším cieľom je modernizovať priestory škôl, tak aby sme na školách podporili inovatívne prístupy k výučbe, ako je tímová práca či skupinové riešenie problémov," uviedol šéf rezortu školstva. Dodal, že s týmito zmenami sú úzko prepojené zmeny v učive a vo vzdelávaní učiteľov. Zriaďovatelia môžu požiadať o príspevok 30.000 eur na modernizáciu vnútorných priestorov škôl. Celkovo plánuje rezort v prvej fáze podporiť do 200 škôl.

Zriaďovatelia sa pri plánovaní modernizačných úprav môžu inšpirovať vzorovými triedami, ktoré ministerstvo vytvorilo v priestoroch modelovej školy v Bratislave na Tomášikovej ulici. Príspevok je určený pre základné, stredné školy a spojené školy. Žiadosti je možné zasielať elektronicky do 23. mája.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov od 9. do 27. augusta. "Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevnia poznatky iným spôsobom a inovatívnou formou," zdôraznil Gröhling. Vlani sa do programu zapojilo 244 škôl. Tento rok je rezort školstva opäť pripravený zvýšiť alokovanú sumu v prípade zvýšeného záujmu o účasť v programe.

Školy môžu žiadať o preplatenie každého týždňa letnej školy, pričom odmena je vyššia ako vlani. Ako vysvetlil Gröhling, za krátky týždeň (päť hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo zaplatí 600 eur, za dlhý týždeň (šesť až osem hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo pošle 1000 eur. Suma sa bude odvíjať od počtu žiakov na škole, maximálna suma pre najväčšie školy bude 8000 eur.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Letné školy budú podľa slov ministra školstva dobrovoľné. Prihlásiť sa môže každá škola. Okrem základných škôl sa tento rok môžu prihlásiť do programu aj stredné odborné školy. Svojim žiakom tak budú môcť ponúknuť dodatočný priestor na praktickú výučbu, ktorá sa mohla počas pandemických obmedzení uskutočňovať v režime malých skupín piatich žiakov a jedného učiteľa, prípadne u zamestnávateľov.

Opätovné očkovanie učiteľov

Od budúceho týždňa by sa mali opäť začať očkovať učitelia, ktorí vakcináciu nemohli absolvovať začiatkom roka zo zdravotných alebo iných dôvodov. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že očkovať sa zatiaľ bude len v jednom centre v Bratislave. "Diskutujeme s ministrom zdravotníctva, aby sme to rozšírili aj do iných miest," povedal šéf rezortu školstva. Podľa neho by sa denne malo zaočkovať niekoľko stoviek učiteľov. Očkovať by sa malo vakcínou Pfizer.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Šéf rezortu školstva verí, že všetci učitelia, čo sa budú chcieť dať zaočkovať, túto možnosť využijú. "Je to ich osobné rozhodnutie. Nemôžeme ich donútiť," povedala hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Učiteľov zároveň prirovnala k zdravotníkom, pretože sa podľa nej môžu nachádzať v rizikovom prostredí.