ROZHOVOR Na Liptove pestujú konope, ľudí chcú vzdelávať: CBD zlepšuje spánok aj imunitu!

Slovensko bolo doteraz jedinou krajinou, v ktorej patrilo CBD medzi psychotropné látky. Od 1. mája by to malo byť inak. Kamaráti Tomáš a Lukáš pestujú na Liptove technickú konopu, z ktorej vyrábajú rôzne zdraviu prospešné produkty. O účinkoch CBD a iných výrobkoch z technickej konopy sme sa rozprávali s jedným zo zakladeteľov Konopnej farmy Liptov Tomášom.

Ako ste sa dostali k pestovaniu technickej konopy?

Keď sme s kolegom rozmýšľali, čo pestovať, zvažovali sme viac vecí. Rozmýšľali sme aj nad čagou sibírskou alebo nad mätou. Ale čím ďalej, tým viac sme sa zaujímali o konopu. Keď sme sa o ňu zaujímali, zistili sme, že tejto rastline sa nevyrovná žiadna iná. Ani svojou nutričnou hodnotou, ani svojou silou. Keď sme zistili ako priaznivo vplýva aj na životné prostredie a aké má všestranné účinky a využite, rozhodli sme sa, že ideme do toho.

Fungujete na Liptove, prečo ste sa rozhodli pestovať konopu práve tam?

Vegetačné obdobie je tu trošku dlhšie, lebo je tu menej slnečného svetla ako na juhu. Ale zase na druhej strane, na Liptove a v okolí je čistejšia pôda a krajšia príroda. Napríklad teraz budeme mať dva hektáre pôdy v Liptovskej Kokave, čo je bližšie k Tatrám, takže tá príroda je tam iná.

Ako dlho už spolu fungujete?

Teraz to bude tretí rok, čo budeme vysádzať konopu, takže od roku 2019.

Aké druhy sa môžu pestovať na Slovensku? Je to nejako ošetrené?

Áno, môžete pestovať len certifikovanú odrodu, ktorá je schválená Európskou úniou. Ale tých odrôd je asi päťdesiat.

Aké povolenia potrebuje človek k tomu, aby mohol pestovať konopu? Mohol by ju pestovať každý?

No, každý, kto má chuť podnikať, môže. Musíte sa prihlásiť na Poľnohospodárskej platobnej agentúre, musíte pestovať len tie certifikované odrody. Je tam viacero povolení, overení a kontrol.

Vy vyrábate oleje, čaje a rôzne iné produkty. Čo všetko sa dá z konopy vyrobiť?

Z potravín a kozmetiky sú to najmä čaje, konopný olej zo semien, konopná masť a konopná tinktúra a potom tu máme tie navzácnejšie, čo sú CBD a CBG.

Aký je rozdiel medzi CBD a CBG?

Tie účinky majú dosť podobné, ale CBD má ešte vyššie analgetické účinky pre telo.

Od 1. mája bude CBD vyradené zo zoznamu psychotropných látok. Budete ho aj vy vyrábať?

Áno, samozrejme. Ale bude to tak, že CBD nebude môcť byť predávané ako potravina, čiže nemôžete mať návod na použitie, aby to pili. Budete to môcť predávať ako tovar na ďalšie použitie alebo darčekový predmet a ľudia už sami uvážia, čo s tým budú robiť. Teraz je to stopnuté v celej Európskej únii a tá rozmýšľa, že by sa to klasifikovalo ako superpotravina.

Čím si vysvetľujete to, že práve teraz začalo toľko slovenských influencerov propagovať CBD?

Viete čo, v zahraničí bol takýto boom pred asi dvoma alebo troma rokmi. Mám pocit, že sem príde všetko pomalšie, tak preto to oneskorenie.

A načo je CBD dobré, aké má účinky?

CBD vám zlepší kvalitu života minimálne o 20%. Zlepší vám spánok, ste uvoľnenejší, oddýchnutejší, čo je logické, keď lepšie spíte. To sú také základné veci, ktoré nám hovorí každý užívateľ. No a potom sa užíva pri závažnejších ochoreniach, ako je napríklad skleróza multiplex, prípadne keď je človek po chemoterapii a nechutí mu jesť. CBD a CBG podporuje aj chuť do jedla a celkovo zlepšuje imunitu.

CBG sa mohlo doteraz predávať na Slovensku?

Je to presne ako s CBD, nemohlo sa predávať ako potravina, ale ako darčekový predmet alebo na ďalšie spracovanie. Samozrejme tam musí byť dodržaná hranica 0,2% THC.

Ľudia na Slovensku ako berú tieto výrobky? Kupujú si ich?

Veľa ľudí je ešte takých, že nevie rozoznať marihuanu od technickej konopy. To je aj jedna z našich úloh, poučiť ľudí, vysvetliť im to a dať im vedomosti, aby sa sami rozhodli, či ju budú užívať alebo nie.

A aký je teda rozdiel medzi marihuanou a technickou konopou?

Je to hlavne v látke THC. V marihuane býva obsah THC minimálne 12% a vyššíe, tých 12% je ešte tá slabšia. V technickej konope je vždy do 0,2%, čo je v tele zanedbateľné. Aby tam boli nejaké psychotropné účinky, človek by potreboval aspoň 5% THC a aj to je ešte málo.

Môžu tieto výrobky užívať aj deti?

Čaj a tak, prečo nie? Ale deťom to ani netreba, pokiaľ nemajú nejaké ochorenia či iné vážne problémy. Takéto mladé telo to ani nepotrebuje, ale neuškodí to. Ale netreba, aby to deti pravidelne užívali.

Čo sa týka aktuálne pandemickej situácie, ovplyvnila nejako vaše podnikanie?

Určite áno. Keď začala korona, my sme prišli na trh s čajom a obehali sme celé Slovensko. A zrazu sa všetko zatvorilo, nevedeli sme, čo sa bude diať. Ale tak účty bolo treba platit, vyvinuli sme dezinfekciu na ruky a tá nás dosť podržala. Od decembra, si myslím, že ideme celkom pekne.

Nemali ľudia väčší záujem o tieto výrobky aj počas pandémie, keďže podporujú imunitu?

Neviem, či je to týmto, ľudia skúšajú všeličo. Ale skôr si myslím, že je o to veľký záujem preto, že sa o tom teraz všade hovorí. Môžem sa mýliť, ale skôr si myslím, že je to preto. Prezentujú to aj politici a ľudia to chcú skúsiť a potom aj zistia, že im to pomáha a cítia sa lepšie.

Čo všetko ešte plánujete?

Plánujeme rôzne percentá týchto extraktov mať, plánujeme rozšíriť biokozmetiku do leta a teraz sme začali predávať aj mikrobylinky.

Koľko ľudí u vás pracuje?

Aktuálne sme na plný úväzok tak štyria-piati a nejakých piatich máme externistov.