VIDEO Ďalší útek z vlády! Matovič nevydržal nepríjemné otázky novinárov, pozrite si tú rýchlosť!

VIDEO Matovič zutekal pred otázkami novinárov:

Aktualizované 15:13

O zmenách v zákaze vychádzania v súvislosti s avizovaným uvoľňovaním opatrení má vláda rokovať v piatok (16. 4.). Po stredajšom zasadnutí vlády o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

VIDEO Premiér Eduard Heger na Úrade vlády:

Predmetné uznesenie je podľa premiéra Hegera už v procese prípravy. Nevidí problém v tom, že ho vláda prijme až v piatok, keďže úpravy v zákaze vychádzania budú vychádzať iba z COVID automatu. "Už dnes vieme, čo od pondelka bude platiť, to sa pretaví do uznesenia, a to sa pretaví do vyhlášky," vyhlásil.

Aktualizované 14:20

Richard Sulík vysvetľuje svoj návrat a prítomnosť Kollára a Cigánikovej na vláde. "Bavili sme sa o tom, ako ďalej postupovať s pandemickým plánom a či meniť covid automat," hovorí minister hospodárstva. "Verím tomu, že Igor Matovič vie, čo si s pánom Korčokom o jeho ceste do Maďarska myslíme. Teraz ale nemám chuť zasahovať do koaličných vzťahov a chcem spolu fungovať," povedal Sulík o Matovičovej ceste do Maďarska kvôli Sputniku bez diplomatov.

Aktualizované 14:18

Minister financií Igor Matovič zase uteká pred akýmikoľvek otázkami novinárov z vlády.

Aktualizované 13:36

Okrem toho náhle prichádza aj ďalšia členka parlamentu a predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková.

Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizované 13:30

Na vládu sa nečakane vrátil Richard Sulík a prišiel aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v mimoriadne uponáhľanej nálade. Novinárske otázky Kollár odbil.

Aktualizované 13:15

Zverejnenie zmluvy k vakcíne Sputnik V sa podľa ministra Lengvarského podrobí právnej analýze. Tento krok možno očakávať už čoskoro.

Aktualizované 13:05

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) povedal, že mobilné očkovania bude podporovať. Neobišiel ani vakcínu Sputnik. "Blíži sa čas, keď to celé aj zaregistruje EMA a celý problém so Sputnikom bude vyriešený. Preto chceme aj tento proces urýchliť cestou kontroly v certifikovanom laboratóriu," povedal Lengvarský. Ak by sa uvoľnili ročníky na očkovanie 18+, minister tvrdí, že by sa uvoľňovali vakcíny, ktoré je možné používať vo veľkokapacitných očkovacích cetrách. "To je toho času AstraZeneca. Tie správy o tejto vakcíne považujem za príliš opatrné. Správy pri relatívne malom množstve dôkazov prejudikujú nejaké závery," myslí si Lengvarský.

Aktualizované 12:56

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) novinárom povedala, že jej bude sprístupnená zmluva o nákupe Sputnika V. Zatiaľ ju však sama nevidela.

Aktualizované 12:54

Podľa vicepremiérky Veroniky Remišovej na dnešnom rokovaní prišli viaceré zmeny. Od dnešného dňa by mal byť odlišný aj čas rokovaní vlády. Meniť sa má dokonca aj pôsobisko novinárov, ktorí by sa z interných priestorov Úradu vlády mali presunúť pravdepodobne do exteriéru. Ministri vraj kvôli tomu aj často meškávali na rokovania.

VIDEO Veronika Remišová po rokovaní vlády:

Aktualizované 12:10

Premiér informuje o zjednotení financovania a riadenia školstva. "Je to výsledok širokého konsenzu," povedal Heger po boku ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Heger z brífingu odišiel, no má iný pracovný program a dvoje rokovania. Novinári protestujú, keďže premiér dlhodobo neodpovedá na kladené otázky o iných témach. Školstvo teda bude zjednotené pod jeden subjekt, a to pod rezort školstva.

Aktualizované 12:03

"Veľmi zle mi padne, keď ma niekto označuje za hungarofóba," povedal minister diplomacie Korčok na otázku po návšteve ministrov Maďarska. "Budem kontaktovať pána ministra zahraničných vecí Maďarska Petrom Sijjártom, lebo chcem s ním vo vecnom tóne hovoriť o našich vzťahoch," skonštatoval Korčok. "Zverujem pána poslanca Gyimesiho do rúk jeho klubu," odpovedal Korčok na to, čo bude teraz s poslancom Gyimesim.

Aktualizované 11:58

Po rokovaní vlády prišiel pred novinárov minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Považujem Martina Klusa aj Ivana Korčoka za vynikajúcich diplomatov," skonštatoval Naď na otázku, ako sa stavia ku situácii po návšteve ministra financií Igora Matoviča a poslanca OĽaNO Gyiorgyho Gyimesiho v Maďarsku bez veľvyslancov.

Aktualizované 10:53

Zaočkovanosť klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb (ZSS) je aktuálne už na úrovni 77 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu počas rokovania vlády. Údaj sa týka podielu počtu prihlásených ľudí, na margo samotných centier dodal, že očkovanie sa realizovalo zatiaľ v 80 % z nich.

Údaj 77 % sa týka podania prvej dávky vakcíny, Krajniak spresnil, že druhou dávkou je zaočkovaných niečo pod 40 % zamestnancov a klientov ZSS. Zároveň podotkol, že vírus sa už aj po zaočkovaní prvou dávkou v zariadeniach nešíri tak rýchlo a priebehy ochorenia COVID-19 sú miernejšie.

Krajniak vyzdvihol, že najlepšie ide očkovanie v Prešovskom kraji, kým prekvapivo najhoršie v Košickom. Dôvody ešte rezort analyzuje. "My sme predpokladali, že na východnom Slovensku aj z tých všeobecných informácií môže byť priebeh očkovania pomalší, ale vidíme, že to tak nie je," podotkol na margo prvenstva Prešovského kraja. Jednou z odpovedí, prečo je Košický kraj na chvoste, je podľa Krajniaka to, že údajne má kraj dlhodobý problém s obsadzovaním ambulancií všeobecných lekárov, čo má vplyv na rozhodnutie starších ľudí dať sa zaočkovať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Minister tiež poznamenal, že v jednotlivých ZSS bolo na sviatky rodinným príslušníkom za prísnych podmienok povolené vziať si seniorov domov. Kým po Vianociach krivka pozitivity okamžite vyskočila, po Veľkej noci eviduje rezort pokračovanie poklesu prípadov, čo pripisuje Krajniak predovšetkým očkovaniu. Vrchol, čo sa týka počtu pozitívnych klientov a zamestnancov ZSS, bol 14. januára, bolo ich 4780. Aktuálne čísla sú na úrovni 1800. Krajniak tiež zdôraznil, že na stredajšej pandemickej komisii sa bude konzultovať plán na postupné otváranie ZSS. Ak ho komisia odobrí, rezort ho predstaví verejnosti do konca týždňa.

Aktualizované 10:18

Vláda na svojom stredajšom rokovaní vymenovala za nového štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Dušana Veliča. Vyplýva to zo schváleného materiálu z dielne vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí).

Na stoličku štátneho tajomníka rezortu investícií zasadne Velič počnúc stredajším dňom. Velič doteraz pôsobil ako vysokoškolský pedagóg a vedec – chemik na Univerzite Komenského v Bratislave. Velič tak nahradí bývalého štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého, ktorého vláda odvolala na jeho vlastnú žiadosť minulý týždeň.

Dušan Velič Zdroj: TASR/Marko Erd

Aktualizované 10:04

Od budúceho pondelka 19. apríla už nebude podľa COVID automatu žiadny okres v čiernej zóne, teda v najvyššom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 27, v červenej 41 a v ružovej štyri. Celé Slovensko zároveň prechádza z čiernej do bordovej fázy. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

V treťom stupni varovania sú okresy Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Ružomberok, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina.

V druhom stupni varovania sú okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice I - IV, Košice-okolie, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen. V prvom stupni varovania sú okresy Nitra, Nové Zámky, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Analytici svoje znepokojenie vyjadrili v jednom z posledných statusov. Verejnosti prezentovali dobrú a zlú správu. Začali tou dobrou. "Otvorilo sa očkovanie pre všetkých nad 40 rokov. To sú deti narodené 1981 a skôr. To je pre 450 tisíc ľudí dobrá správa. Asi 50 tisíc (12%) z nich je už zaočkovaných ako kritická infraštruktúra a učitelia kombináciou Astra/Moderna/Pfizer. Ak očakávame, že aspoň 25% z tejto skupiny sa dá očkovať AstrouZenecou, tak ideme očkovať 90 tisíc ľudí. To bude trvať do konca apríla," popisujú analytici.

Remišová doplnila, že premiér Eduard Heger (OĽANO) má zmluvu o nákupe očkovacej látky poskytnúť koaličným lídrom.

"Je potrebné sa uistiť, že vakcína je bezpečná," povedala Remišová s tým, že od šéfa rezortu zdravotníctva očakáva riešenia. Už na prvej pandemickej komisii k téme Sputnik V podľa nej riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová informovala, že chýba dostatočná technická dokumentácia k posudzovaniu vakcíny.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

K diplomatickým vzťahom k Maďarsku poznamenala, že ak by jej určoval najvyšší predstaviteľ susedného štátu, kto sa môže zúčastniť ich stretnutia, odmietla by a na návštevu by nešla. "Pravidlá treba dodržiavať, máme výborný diplomatický zbor," dodala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prečo Matovič stiahol návrhy rokovaní zo stola?

Minister financií a líder hnutia OĽANO Igor Matovič sa nestihol oboznámiť s koaličnými poslaneckými návrhmi, ktoré majú ísť na prerokovanie do parlamentu, preto si vyžiadal čas na ich preštudovanie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) tým vysvetlil postup expremiéra na pondelkovej (12. 4.) koaličnej rade, na ktorej mal vetovať všetky legislatívne návrhy.

"Beriem to tak, že sa nimi ešte nestihol oboznámiť, chce si ich teda prejsť. Pripomienky mal len k jednému návrhu," povedal Krajniak pred stredajším rokovaním vlády. Nemyslí si, že podobný postup sa bude automaticky opakovať na každej koaličnej rade. Spoluprácu nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) s ministrom financií zatiaľ vníma ako tandem, ktorý sa dopĺňa. O Hegerovi si myslí, že sa svojej úlohy zhostil dobre a zároveň je presvedčený, že svojím osobným nastavením bude viesť kabinet inak, ako jeho predchodca.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na rokovaní vlády sa chce Krajniak zaujímať aj o najnovšie informácie okolo vakcíny Sputnik V na Slovensku. Osobne považuje ruskú vakcínu za overenú, ktorou sa môže očkovať, samozrejme, na dobrovoľnej báze. Sputniku dôveruje na základe doterajšieho množstva očkovaní touto látkou po celom svete, bez informácií o rizikových vedľajších účinkoch.

Väčšina ministrov sa pri príchode na vládu vyhýbala novinárskym otázkam, odkazovala na vyjadrenie až po rokovaní kabinetu. Prístupnejšia odpovedať bola iba vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí), pri novinároch sa pristavila aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO). Šéfka rezortu kultúry sa však nevedela vyjadriť k otázke, či považuje za dobré, ak má hlavné slovo na tlačovej konferencii k pandemickej situácii a uvoľňovaniu opatrení minister financií, rovnako či je v poriadku, ak Matovič vetuje na koaličnej rade všetky poslanecké návrhy. "Tlačovku som nevidela, na koaličnej rade som nebola," vysvetlila Milanová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Príchod Hegera

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) po príchode na vládu čelil otázkam o Sputniku, no priamo na nich neodpovedal. "Ja mu (Igorovi Matovičovi, pozn. red.) poviem, aby vám prišiel povedať na kameru pár vecí k tomu," povedal len stručne Heger a odišiel na rokovanie.

Bezplatné poradenstvá pri dlhoch a iných veciach

Výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s právom na podporu doplatkom štát plánuje túto podporu predĺžiť o ďalších päť rokov. Súčasne im zníži výkupnú cenu elektriny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý má v stredu prerokovať vláda.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) sa má doplniť o kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Aj túto legislatívnu úpravu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti má prerokovať kabinet.

Na ekonomiku Slovenska negatívne vplývali zavedené opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Vzhľadom na to, že pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva, očakáva sa v súvislosti s obmedzeniami nepriaznivý vývoj ekonomiky aj do budúcnosti. Podľa medzinárodných porovnaní pritom kvalita podnikateľského prostredia stagnuje. Slovensko sa preto musí zamerať na odstraňovanie byrokracie a neopodstatnených regulačných bariér, aby naštartovanie ekonomiky po pandémii bolo čo najrýchlejšie. Vyplýva to z materiálu Správa o stave podnikateľského prostredia, s ktorým sa v stredu oboznámia ministri.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zaoberať sa budú aj návrhom Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu na roky 2021 – 2027. Podľa materiálu Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR by na údržbu týchto lokalít malo ísť v najbližších šiestich rokoch takmer 24 miliónov eur. Evirorezort eviduje 28 rizikových lokalít, potenciálne riziko predstavuje ďalších 33.

Medzi informatívnymi materiálmi je aj Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovanej Koncepcie väzenstva SR na roky 2011 až 2020 za rok 2020. Ministerstvo spravodlivosti (MS) v nej okrem iného konštatuje, že v súvislosti s vývojom na trhu práce počas pandémie zaznamenal Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) zvýšený záujem o výkon štátnej služby v zbore, dôvodom bola stabilita pracovného miesta, sociálneho zabezpečenia, ako aj istoty pravidelného príjmu.