ROZHOVOR Poslanec Gyimesi o návšteve Maďarska: Veľvyslanca si na stretnutí neželal Igor Matovič

BRATISLAVA - Poslanec György Gyimesi z klubu OĽaNO je aktuálne v otvorenej vojne nielen s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nom. SaS), ale aj jeho štátnym tajomníkom Martinom Klusom (SaS). Na sociálnej sieti dokonca opäť označil Klusa za hungarofóba. Bol to práve on kto robil ministrovi financií Igorovi Matovičovi spoločnosť na stretnutí v Maďarsku. Neúčasť nášho veľvyslanca dokonca označil za úspech.

Pán Gyimesi nemáte žiadne diplomatické pozadie ani skúsenosti, ale predsa ste sa dostali na rokovanie s ministrom financií v Maďarsku. Ako je to možné?

Zloženie delegácie vždy závisí od hosťa. Pri tejto návšteve sa takto rozhodol hosť, teda podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Zároveň platí aj to, že nie je nikde predpísané, že tam musí byť zástupca diplomacie. Ja slovenskú diplomaciu nespochybňujem, ale keďže o zložení delegácie rozhoduje výlučne pozývaná strana, zástupca Slovenskej diplomacie sa na stretnutie nedostal.

Vy ste, ale ministra zahraničných vecí Korčoka označili za žoldniera a problémy máte aj so štátny m tajomníkom Klusom. Nie je to vaše vyjadrenie o slovenskej diplomacii zvláštne?

Nemusí sa vám to vôbec takto zdať. Keď ja mám problém, ktorý veľmi jasne pomenujem s dvoma osobami, tak to neznamená, že nedôverujem slovenskej diplomacii ako celku.

Účasť slovenského diplomata na takomto stretnutí je protokolárna záležitosť. Slovenský veľvyslanec je najvyššie postavený zástupca v štátu v zahraničí...

Áno, ale o zložení delegácie rozhoduje vždy hosť. On nemá zákonné právo tam byť, pokiaľ si to hosť neželá.

Prečo si to neželal pán Matovič?

To sa musíte spýtať pána Matoviča...

Opravte ma, ak sa mýlim, ale je to tak, že Maďari nám s tým Sputnikom pomôžu?

Pomôžu nám veľmi, pretože ak by tá pomoc od nich neprišla, tak by sme definitívne prišli o 2 milióny vakcín Sputnik V. Každú jednu šaržu nám pomôžu posúdiť a spravia aj laboratórne rozbory. Tým pádom ich pustia na trh a my môžeme s nimi ďalej očkovať.

Ja rozumiem, ale veď na to, aby sa mohol Sputnik použiť stačí výnimka od ministra zdravotníctva, ktorú táto vakcína už má...

Ale videli ste, aký obrovský hon na čarodejnice tu je pokiaľ ide o Sputnik. Na strane druhej my musíme spraviť laboratórne testy každej šarže, aby sme zabezpečili jej stopercentnú bezpečnosť.

Pán Znášik, politický marketér vás označil za Orbánovho agenta...

Je to absolútny blud a na toto sa nijak inač reagovať nedá. Je to vymyslený blud, ktorý nemá absolútne žiadny reálny základ. Na takéto tvrdenia nemá dôkazy a ja sa od nich dištancujem.

Možno sa na to pozerám zo zlej strany, ale ten vplyv, ktorý Viktor Obrán aplikuje na juhu Slovenska je nespochybniteľný...

Nemáte pravdu, pretože pán Orbán sa do politiky maďarských politických strán nezapája. To je hoax.

Takže aj ten rozsiahli článok, ktorý zverejnilo ICJK o finančnej podpore rôznym subjektom je hoax?

Nie, ale vy hovoríte o politickom vplyve. Ten článok bol o tom, ako Maďarsko podporuje menšiny. Nie politiku, ale menšiny. Pomáha podnikateľom žijúcim a podnikajúcim na Slovensku, pomáha kultúre, ale napríklad aj reformovanej kresťanskej cirkvi. Stavia škôlky a dotuje kultúru.

Ale to predsa je umocňovanie vplyvu...

Ak mám teda pocit, že na juhu Slovenska dochádza k propagácii Viktora Orbána, tak sa mýlim a to aj prostredníctvom médií?

Je nemôžem hodnotiť vaše pocity.

Nie je možné, že na juhu si Viktor Orbán umocňuje svoj vplyv?

Garantujem vám, že to takto nie je. Podporou kultúry a podnikateľov si politický vplyv nebuduje. Ak by si ho budoval, tak má v parlamente stranu s 8 - 9 %, čo je podiel Maďarov na Slovensku.

Nechcem byť drzá, ale vám sa zdá prístup a politika Viktora Orbána v rámci EU v poriadku?

Pán Orbán sa bude budúci rok spovedať svojim voličom, oni jediní majú právo hodnotiť jeho prácu. Ja nie som voličom v Maďarsku a preto sa zdržím akéhokoľvek komentára.

Boli by ste za to, aby sa juh Slovenska pričlenil k Maďarsku?

Nie, určite nie.

A celé Slovensko?

To už vôbec