Smer-SD žiada odpovede na viaceré otázky: Chce mimoriadnu schôdzu parlamentu k pandémii

Ak by koalícia neschválila program schôdze, Smer-SD bude iniciovať aj mimoriadne rokovanie na vyslovenie nedôvery vláde. Kabinet podľa Fica nesie zodpovednosť za stav, v akom je Slovensko po roku pandémie.

Šéfa Smeru-SD zaujíma v súvislosti s vakcínou Sputnik V, čo expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽANO) na Slovensko doviezol, keďže sa hovorí o rozdielnej šarži medzi dovezenou vakcínou a tou, ktorej hodnotenie sa objavilo v prestížnom medicínskom magazíne. Pýta sa na okolnosti jej obstarania, na cenu aj podmienky dodávok. Otázna je podľa neho nielen kvalita, ale aj plán, čo sa s dovezenou vakcínou ide robiť. Poukázal aj na dátum jej exspirácie. Pýta sa tiež na ďalší postup vlády pri používaní vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ako aj na ďalšie dodávky očkovacích látok na Slovensko a ich možný nedostatok v nadchádzajúcom období.

Ministerstvo zdravotníctva avizovalo, že rezort bude o vakcíne Sputnik V komplexne informovať až po ukončení všetkých laboratórnych testov. Očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca má byť zase jednou z tém štvrtkového konzília odborníkov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv po záveroch o jej súvislosti s prípadmi krvných zrazenín hovoril o potrebe diskusie o očkovacej stratégii na Slovensku.

Fico reagoval aj na cestu Matoviča do Ruska. Pripomenul, že vakcína Sputnik nepatrí do kompetencií ministra financií a kvalita očkovacej látky je záležitosťou rezortu zdravotníctva. V súvislosti s hrozbou ruskej armády na hranici s Ukrajinou sa obáva, že môže v krátkom čase dôjsť k "čistému politickému rozhodnutiu" a prijatiu Ukrajiny do NATO z politických dôvodov. Nemyslí si, že Ukrajina je na to pripravená. Môže ísť podľa neho o snahu posunúť hranice NATO k Rusku, čomu sa Rusi zrejme nebudú len tak prizerať. Dodal, že ak by potom došlo k napadnutiu Ukrajiny ako krajiny NATO, štáty v Aliancii by jej museli pomôcť.