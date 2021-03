BMW po šmyku vošlo na chodník: Desivé FOTO z nehody, odniesol si to aj dom na bratislavskej Kolibe

BRATISLAVA – BMW, za ktorého volantom sedel 38-ročný šofér, dostalo šmyk a zdemolovalo zábradlie chodníka, lampu a následne vpálilo do múru rodinného domu na Kolibe. Možno hovoriť o veľkom šťastí v nešťastí, keďže sa nikomu nič nestalo.

Tridsaťosemročný vodič nezvládol šoférovanie a havaroval. K nešťastiu došlo v stredu okolo desiatej večer na bratislavskej Kolibe.

„Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povrchu vozovky a okolnostiam, ktoré možno predvídať s vozidlom,“ priblížili policajti.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

BMW následne dostalo šmyk, zišlo z cesty a pravou prednou časťou narazilo do zábradlia na chodníku. Vzápätí svojou ľavou prednou časťou vrazilo do pouličnej lampy a zastavilo až po náraze do kamenného múru rodinného domu.

Muži zákona dali vodičovi fúkať. Dychová skúška však vylúčila, že by pil alkohol. V dôsledku havárie sa nik nezranil. Spôsobená materiálna škoda sa predbežne vyšplhala na 45 000 eur.

Polícia vyzvala šoférov, aby boli opatrní. „Opätovne apelujeme na vodičov, aby jazdili bezpečne, plne sa venovali vedeniu vozidla, svoje správanie prispôsobili dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam!“