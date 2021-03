Najvyšší súd rozhodol: Dobrá správa pre Kvietika! Finančník ostáva na slobode

Najvyšší súd nezistil nové väzobné dôvody. NS rozhodoval o sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu ŠTS, ktorý nezobral finančníka Martina Kvietika do väzby v súvislosti s jeho novým obvinením. Nové obvinenie mu vzniesli 25. februára. Obhajca finančníka zdôrazňuje, že ide o čin z roku 2017, ku ktorého spáchaniu malo dôjsť dávno pred jeho zadržaním v rámci akcie Dobytkár vlani v apríli.

"Senát 2T NS SR na dnešnom verejnom zasadnutí zamietol sťažnosť prokurátora podanú proti uzneseniu ŠTS, ktorým obvinený Martin Kvietik nebol vzatý do väzby a bol prepustený zo zadržania na slobodu. Senát nezistil nové skutočnosti odôvodňujúce existenciu kolúznej a preventívnej väzby u obvineného vo vzťahu ku skutku, ktorý je uvedený v uznesení o vznesení obvinenia z 25. februára 2021," objasnila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. Na verejnom zasadnutí sa zúčastnil obvinený Martin Kvietik aj jeho obhajca Dušan Ivan. Dozorového prokurátora, ktorý mal v utorok iný úkon, zastupoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

Martina Kvietika 11. marca krátko po prepustení z väzby po rozhodnutí NS SR v Leopoldove zadržali a obvinili ho. Nové obvinenie sa týka skutku ešte z roku 2017 a opiera sa o výpovede dvoch svedkov. Podľa medializovaných informácií mal Martin Kvietik prijať úplatok vo výške 180.000 eur za sprostredkovanie agrodotácií.

Počas akcie Dobytkár Národná kriminálna agentúra do polovice júla 2020 obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur.

Lipšic má iný názor

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je presvedčený, že u obvineného finančníka Martina Kvietika boli dané dôvody na väzobné stíhanie. Senát Najvyššieho súdu (NS) SR v utorok popoludní rozhodol, že Martin Kvietik, obvinený v novej veci v kauze Dobytkár, nebude stíhaný väzobne. Lipšic zastupoval na súde dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorý mal v tom čase iný úkon.

"V novej veci, kde bolo vznesené obvinenie a kde bol čiastkový úkon pokračovacieho trestného činu, boli zadokumentované výsledky, ktoré potvrdzovali priamo kolúzne aktivity obvineného. Takže si myslíme, že sme to v dnešnom návrhu dostatočne vyargumentovali, nové dôvody na vzatie do kolúznej väzby. NS SR nám vyhovel samozrejme v tej kľúčovej právnej otázke, že išlo o vzatie do novej väzby, že nešlo o opätovnú väzbu. To si myslím, že výkladovo je veľmi dôležité rozhodnutie senátu NS SR, kde v plnej miere našej argumentácii vyhovel," zareagoval Lipšic na rozhodnutie NS SR.

Rozhodnutie, ktorým NS SR zamietol sťažnosť prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), ktorý nezobral 15. marca Martina Kvietika do väzby, berie Lipšic na vedomie. Lipšic je však presvedčený, že ÚŠP predložil argumenty konkrétnej povahy. "Preto si myslíme, že dôvody kolúznej a preventívnej väzby dané boli. Vo vzťahu k preventívnej väzbe početnosť tých skutkov alebo čiastkových útokov pokračovacieho trestného činu je dôvodom preventívnej väzby. Uvidíme, ako sa s tým vysporiada NS SR vo svojom uznesení," dodal špeciálny prokurátor.