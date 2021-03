Hosť prezradil, čo sa dialo pred kolapsom Dolinského: A prehovoril už aj samotný moderátor!

Chmelár na svojom Facebooku napísal, že pred vysielaním moderátorovi hovoril, že v respirátoroch sa nedá dýchať, nieto rozprávať. "Ale pán Dolinský je veľký profesionál, pokračoval s vypätím síl ďalej. Pre mňa bolo veľmi silným momentom, že sme ho tam kriesili všetci, bez ohľadu na politické presvedčenie, hádky okamžite ustali a zostala len čistá človečina. Ešte to s nami nie je také zlé."

Po pár minútovom prerušení relácia pokračovala, no po chvíli prišlo Dolinskému opäť zle. Moderoval posediačky a rúško si musel dať dolu. "Druhý nápor už nezvládol a po privolaní sanitky skončil v rukách lekárov. Je mi to nesmierne ľúto, má môj obrovský obdiv, ako v závere bojoval s vypätím všetkých síl. Ešte ležiac hovoril, že si oddýchne a dokončíme to postojačky, ale lekári mu to už nedovolili," doplnil Chmelár.

Moderátor TA3 Noro Dolinský v priamom prenose skolaboval. Tesne pred vysielaním som mu hovoril, že v tých respirátoroch... Posted by Eduard Chmelár on Sunday, 21 March 2021

Neskôr sa Dolinský prostredníctvom sociálnej siete poďakoval ľuďom za vyjadrenú podporu a poslancom Národnej rady za promptnú pomoc. Zároveň uviedol, že sa cíti už lepšie.