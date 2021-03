Dohodli sa? Vládna kríza pokračuje, v hre je aj výmena premiéra! OĽaNO sa verejne ospravedlňuje

Žiadali rekonštrukciu vlády, no keď sa zdalo, že sa najvyšší predstavitelia štátu už dohodli, vládna kríza vypukla nanovo. Podľa strán SaS a Za ľudí za to mohla tlačová konferencia Igora Matoviča, na ktorej sa vzdal postu ministra zdravotníctva Marek Krajčí. Premiér chcel, aby Krajčí z ministerskej stoličky odchádzal postupne, najlepšie vtedy, keď sa na Slovensku začne očkovať neschválenou ruskou vakcínou SputnikV. Krajčího navyše označil za obetného baránka.

To sa zrejme nepozdávalo Richardovi Sulíkovi a Veronike Remišovej. Matovičovi odkázali, že "nič nepochopil". Namiesto spoločnej tlačovej konferencie, ktorá mala nasledovať, tak pokračovali rokovania a vládna kríza. Už dnes by však malo byť známe ako sa koaliční partneri dohodli. Richard Sulík o 11-tej hodine avizoval tlačovú konferenciu.

OĽaNO sa ospravedlňuje

Vládne hnutie OĽANO sa ospravedlňuje za svoj podiel na koaličnej kríze, je proti predčasným voľbám. Hnutie to skonštatovalo v stanovisku, ktoré zaslal hovorca Matúš Bystriansky. Koaličné rokovania podľa hnutia pokračujú a rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo. Dnes má rokovať poslanecký klub OĽANO "s cieľom uchovať funkčnosť NR SR".

"Hnutie OĽANO je proti predčasným voľbám, pretože pristupujeme s veľkým rešpektom k požiadavke voličov, ktorí žiadajú očistenie Slovenska od korupcie a zneužívania moci. V takejto situácii by predčasné voľby totiž viedli k návratu bezprávia a vlády mafie," píše sa v stanovisku. OĽANO si uvedomuje svoj podiel na zodpovednosti za koaličnú krízu, za čo sa voličom ospravedlňuje.

"Sme však presvedčení, že táto kríza nesmie viesť k predčasným voľbám, ale k zlepšeniu spolupráce v koalícii," doplnil Bystriansky. Hnutie chce naplniť predvolebné sľuby a programové vyhlásenie vlády. "Vážime si silný mandát, ktorý hnutie OĽANO, ale aj celá vládna koalícia dostali na vysporiadanie sa s mafianizáciou štátu, ktorú spôsobili vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho," uzavrel.

Odchod Matoviča?

Cez víkend sa skloňoval aj odchod alebo dočasné stiahnutie sa z premiérskej stoličky Igora Matoviča. S návrhom mal prísť sám Matovič. Koaličným partnerom sa tento návrh pozdával, len nevedeli, ako ho vyriešia tak, aby to bolo ústavnoprávne v poriadku.

V sobotu a v nedeľu tak ešte pokračovali do večerných hodín rokovania koalície, ale aj samotné v stranách. Tie musia odobriť dohodu, ak k nejakej na koaličnom rokovaní došlo.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Remišová to povedala narovinu

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová v nedeľu v diskusnej relácii TA3 povedala, že vidí dve možnosti pre riešenie krízy vo vládnej koalícii. Prvou sú predčasné voľby, ktoré by ale podľa nej viedli k dlhotrvajúcemu chaosu. Druhá možnosť je, že premiér Igor Matovič a minister hospodárstva Richard Sulík by mali odísť z vlády.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dodala, že konflikt medzi Sulíkom a Matovičom trvá. V koalícii podľa Remišovej rokovali desiatky hodín a momentálne dospeli rokovania do takého stavu, že vidí dve možnosti riešenia. "Snažila som sa, čo bolo v ľudských silách, aby som túto koalíciu zachránila," vyhlásila.

"Prvé riešenie, a je to veľmi zlé a najhoršie riešenie, sú predčasné voľby, ktoré by viedli k dlhotrvajúcemu chaosu," skonštatovala s tým, že by to bola obrovská zrada pre občanov, ktorí dali tejto koalícii dôveru. Druhé riešenie je podľa nej odchod Sulíka, ale aj Matoviča z vlády.

"Viem, že je to ľudsky nepríjemné, ale v tomto momente to vidím aj vzhľadom na rokovania ako jediné riešenie," doplnila Remišová.Vládna kríza sa podľa nej nemôže naťahovať. "Čo sa týka dvoch mojich kolegov, spravili veľké chyby, ale teraz idú urobiť najväčšiu chybu svojho života, a to je rozbiť túto vládu. Bola by to najväčšia chyba, pretože ja si neviem predstaviť, ako by sa dôvera voličov dala obnoviť, ak by strana, ktorá bola dvakrát vo vláde, dvakrát vládu rozbila," vyhlásila s tým, že východiskom je, aby Sulík a Matovič prekonali egá a obnovila sa dôvera voči tejto vláde.